Les syndicats et Renault valident la suppression de 2500 postes

En réponse à

Renault est une marque en perdition. Et la destruction est lancée.

Gamme Renault en 2025 :

-Zoé

-Megane SUV électrique

-Megane SUV XL électrique

-Captur hybride

-Kangoo (qui sera surtout vendu en VU)

et puis c'est tout

Les segments C et D ne sont plus utiles pour Renault. Toute la gamme à partir de la Megane ne se vend plus qu'à des remises de marchand de tapis (cf quelques articles précédents). La transition est aujourd'hui : Dacia dépassera les ventes de renault très bientôt et en se positionnant comme Citroën par conséquence comme Renault. La twingo et la clio seront remplacées par la nouvelle sandero. La twingo ZE remplacée par la Spring, le captur et la megane thermique par le Duster. Renault n'a aucune valeur ajoutée même en améliorant significativement la finition et la fiabilité elle reste et restera une marque populaire qui ne fait pas rêver. Qui est passionné de Renault? Quelle avancée technique la marque a fait depuis des décennies? C'est une marque suiveuse. Un fiat, un opel ou un ford français. Et regardons la situation actuelle de ces entreprises. La plupart des Renault vendues aujourd'hui sont aux flottes et lorsque ces dernières décideront de s'orienter vers Dacia et les autres marques ce sera la mort certaine. Quand on voit que la police et la gendarmerie achètent aujourd'hui par centaines des Skoda et Seat pour remplacer les Megane et scenic. Renault deviendra une marque de voitures électrique généraliste dans le pur jus sans faire de jeu de mots. Et puis c'est tout le reste sera à l'apanage des marques premium et dans une moindre mesure des chinois qui arrivent.