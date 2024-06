Les taxis volants de Paris interdits de service pour les JO

Remplacer les taxis coincés dans les bouchons de Paris par de véritables engins volants capables de déplacer plus de cinq personnes en un temps record et pour un budget similaire à celui d’une voiture conduite par un professionnel du transport. Voilà l’idée particulièrement alléchante derrière le projet financé en partie par le Conseil général de la région Ile-de-France et présenté en des termes flatteurs à plusieurs reprises ces dernières années.

Ces taxis volants devaient impressionner la communauté internationale dans le cadre des Jeux Olympiques organisés dans la capitale, mais ils ne voleront finalement pas pendant ce grand évènement qui risque de compliquer sensiblement la circulation dans la ville et la région cet été : la société allemande Volocopter qui fabrique le Volocity censé être utilisé pour cette tâche n’a finalement pas réussi à obtenir sa certification à temps comme le rapportent les journalistes de France Info.

Visant désormais une certification « à l’automne prochain », Volocopter n’aura ainsi pas le droit de faire voler ses engins pendant les jeux olympiques de Paris dans le cadre de prestations commerciales. Elle devra se contenter de vols expérimentaux, avec l’interdiction d’embarquer un passager en plus du pilote (sauf dans le cadre de ces expérimentations avec « un observateur utile présent à bord après validation des autorités ». Il ne faudra donc pas compter sur eux pour vous déplacer dans Paris et ses alentours via le ciel.

A quoi vont vraiment servir ces taxis volants ?

Mais attention, l’utilité même des taxis volants à moyen terme est également remise en question. Car comme le rapportent là encore les journalistes de France Info, la présidente du Conseil général d’Ile-de-France Valérie Pécresse a changé sa façon de parler de ce projet dans le cadre du dernier conseil régional. Si elle parle toujours d’une « grande expérimentation mondiale qui aura lieu dans le cadre des jeux olympiques et paralympiques », elle se focalise désormais sur une mission différente comme objectif principal de ces engins.

Plutôt que le transport de passagers, elle désigne plutôt celui des missions sanitaires d’urgence, qui visent à embarquer des blessés, des médecins ou du matériel médical. La société des Aéroports de Paris précise que la validité de ces engins pour ces missions sera mise à l’épreuve à la fin de l’année 2024 seulement et même si Valérie Pécresse affirme que ces voitures volantes vont « sauver des vies », leur efficacité opérationnelle reste à démontrer.

Quid du transport de passagers ?

Les responsables de la société des Aéroports de Paris ne se risquent qu’à estimer une mise en application d’ici la fin de la décennie de ces solutions de transport sanitaire d’urgence via les engins volants. Quid de leur capacité à transporter des passagers ? Il risque de falloir attendre longtemps pour ça aussi. Volocopter travaille en effet sur un véhicule capable d’embarquer quatre personnes au total, qui doit être prêt en 2027. Le Volocity actuel, lui, ne peut embarquer qu’un passager en plus du pilote et ne permet pas d’arriver à un mode de transport rentable d’après la société allemande.

Ajoutez à cela les problèmes de la consommation d’énergie ou de la pollution sonore et vous obtenez une solution de déplacement dont le potentiel n’a toujours rien de particulièrement impressionnant par rapport aux engins aériens déjà existants. On découvre de beaux projets virtuels de voitures volantes depuis de longues années mais pour l’instant, on a bien du mal à voir des choses concrètes en la matière même si plusieurs sociétés ont réussi à convaincre des investisseurs de les suivre.

A noter qu’un « vertiport », une structure flottante installée sur l’eau, doit être construite sur le Quai d’Austerlitz au centre de Paris dans les semaines à venir. Elle pourrait servir à l’expérimentation des véhicules volants de Volocopter, sous réserve d’une autorisation accordée par le ministère du Transport. En février dernier, cependant, le commissaire chargé de l’enquête publique sur le sujet avait délivré un avis défavorable. Une subvention d’un million d’euros a en tout cas déjà été accordée pour la construction de cette barge, même si elle ne servira peut-être pas…