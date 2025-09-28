Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Les Tesla d’occasion font leur show au Salon de Lyon 2025

Dans Salons / Salon de Lyon

Manuel Cailliot

Au Salon de Lyon 2025, il y a le stand Tesla au milieu de tous les autres, qui montre la gamme de véhicules neufs. Mais il y a aussi un stand encore plus grand dans le hall 3, dédié aux occasions. La marque est venue en force avec plus d’une vingtaine d’occasions, qui font d’ailleurs leur show simultané : le fameux « Light Show ».

Si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous avez certainement remarqué que de nombreuses nouveautés et modèles stars sont présents au Salon de Lyon, où Caradisiac a délocalisé la rédaction, pour vous permettre de les découvrir.

Mais au-delà des voitures neuves, il y a aussi de très nombreuses occasions. Dans le Hall 3, où 7 000 m2 sont consacrés à elles, le stand de Tesla occupe une belle place. La marque est venue avec plus d’une vingtaine d’occasions toujours présentes, et bien plus encore pour que celles vendues soient remplacées par d’autres au fur et à mesure.

La raison ? Tesla a lancé cette année son nouveau label occasion, baptisé « occasions certifiées ». Cent points de contrôle, des voitures remises en état (carrosserie, jantes, qui sont souvent abîmées sur les Tesla…), et un historique de la santé de la batterie connu des concessionnaires vendeurs. Nous vous en avions déjà parlé sur Caradisiac d’ailleurs, et même en testant une occasion pour l’occasion, sans mauvais jeu de mots.

Sur le stand donc, beaucoup de Model 3, quelques Model Y, qui partent très vite selon le vendeur interrogé, et un Model X. Les budgets de vente vont de 25 000 € environ, à près de 45 000 € pour le Model X.

Enfin petite originalité sur le stand, les équipes en place lancent régulièrement en simultané sur toutes les occasions présentes le fameux « Light Show », ce petit spectacle « son et lumière ». Impressionnant, et ça attire du monde. Bien vu.

