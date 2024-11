Les Tesla sont les voitures les plus "dangereuses", mais c'est la faute des conducteurs

La société américaine ISeeCars présente une nouvelle étude basée sur les données officielles d’accidentologie routière aux Etats-Unis, répertoriant tous les modèles de véhicules commercialisés entre 2017 et 2022 impliqués dans des accidents mortels survenus entre 2017 et 2022. Son but ? Identifier les véhicules les plus souvent impliqués dans des accidents mortels (comprenant au moins un décès), avec un taux de présence dans les accidents mortels par milliard de miles parcourus pour chaque modèle de véhicule.

C’est le Hyundai Venue, un banal SUV non commercialisé chez nous, qui serait le véhicule le plus « dangereux » d’après cette étude avec un taux d’accident mortel de 13,9 pour un milliard de miles parcourus. Il devance la Chevrolet Corvette (13,6), la Mitsubishi Mirage (13,6), la Porsche 911 (13,2) et le Honda CR-V Hybrid (13,2). Le Tesla Model Y est en sixième position (10,6) et la Tesla Model S 21ème (5,8).

Tesla marque la plus « dangereuse »

Si on prend le classement par marques, c’est Tesla qui serait la marque la plus souvent impliquée dans des accidents mortels (rapportés aux distances parcourues par véhicule) avec un taux de 5,6 devant Kia (5,5), Buick (4,8), Dodge (4,4) et Hyundai (3,9).

Comment expliquer ces chiffres, sachant que les Tesla revendiquent d’excellents résultats aux crashs-tests et présentent aussi de bonnes aptitudes en matière de comportements routiers ? Pour les experts consultés par ISeeCars, la réponse est claire : tout dépend avant tout du comportement des conducteurs. Dans le cas de la Chevrolet Corvette et de la Porsche 911, on peut par exemple supposer que les personnes au volant de ces voitures sont plus souvent enclines à adopter une conduite sportive pouvant influer sur la gravité d'éventuels accidents. A l’inverse, la présence des petites voitures comme la Mitsubishi Mirage s’explique probablement davantage par la sécurité structurelle moins bonne de ces modèles.

Dans le cas de Tesla, l’utilisation parfois inadaptée des aides à la conduite mais aussi les performances élevées de ces véhicules contribuent très probablement à augmenter ce taux d’accident mortel. Notons au passage qu'aux Etats-Unis, les communicants de la marque d'Elon Musk contestent la pertinence du chiffre énoncé par ISeeCars dans le rapport entre nombre d'accidents mortels et nombre de miles.

Quoi qu'il en soit, ces données statistiques ne suffisent évidemment pas à démontrer la dangerosité intrinsèque de ces véhicules. Le Hyundai Venue, modèle le plus dangereux d’après le classement, est même l’exemple type de la voiture sûre par excellence avec son châssis de paisible SUV familial ! Seul le classement des taux d’accident mortel par taille de véhicule paraît révélateur (3,6 pour les petites voitures, 2,5 pour les autos de taille moyenne et 2,0 pour les grosses) est intéressant puisqu’il semble illustrer que les petites voitures sont moins sûres que les grosses (ce qui semble parfaitement logique).