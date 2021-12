Les tops/flops de la rédaction 2021 (8/10) - Le retour de la F1 en force et la fin de l'émotion auto

Mon Top : " la saison de F1, enfin à la hauteur "

Pendant de longues années, le championnat du monde de Formule 1 a été une longue litanie réservée à certains puristes en raison d'une concurrence pas assez relevée mais également de stratégie prenant le pas sur le spectacle. La saison 2020/2021 qui vient de se terminer a été de toute beauté avec une rivalité exacerbée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Cette dernière qui a trouvé son dénouement seulement lors du dernier GP a rappelé à de nombreux fans les confrontations parfois très musclées entre Alain Prost et Ayrton Senna dans les années 80. On a eu droit à des coups de volant entre les deux protagonistes, ainsi que des déclarations enflammées entre leurs team manager respectifs que ce soit Toto Wolf ou Christian Horner. Si le spectacle a été au rendez-vous sur la piste, on peut tout de même regretter certaines décisions très discutables de la FIA à l'image du GP de Spa ou de celui de la dernière course. Dommage que ces deux couacs aient terni le premier titre de champion du monde néerlandais.

Mon flop "la fin de l'émotion auto"

Quand on est essayeur auto en ce moment, on teste majoritairement des modèles électrifiés ou 100% électriques. Si certains de mes collègues à l'image de Pierre Desjardins adorent ce type de véhicules, ce n'est pas mon cas car ils sont à mes yeux l'antithèse du plaisir et de l'émotion automobile .

Cette dernière notion peut passer par des différents canaux. Le premier est le bruit et pas besoin d'avoir une grosse cylindrée entre les mains pour ressentir quelque chose. Que ce soit un bicylindre d'une Fiat 500, un trois cylindres d'une Peugeot 208, un V6 cylindres d'une Alfa Romeo 147 GTA, le V8 d'une Mercedes C63 AMG, le V10 atmosphérique d'une Audi R8 ou le V12 d'une Ferrari, tous ces types de moteurs ont une sonorité qui lui est propre et qui laisse de bons ou mauvais souvenirs. Ce n'est pas le cas de l'électrique avec le plus souvent des bruits artificiels peu agréables.

Enfin, l'autre critère de l'émotion est le poids car comme le disait Sir Colin Chapman "light is right" et c'est tout le contraire pour les véhicules électriques qui pèsent énormément et avoisinent régulièrement les deux tonnes. Tout l'inverse de la philosophie de base.

Bref, c'était mieux avant.

Mon vœu pour 2022 : avant tout merci pour votre fidélité. Ensuite, pour 2022, je vous souhaite bien évidemment de prendre soin de vous, ce qui est l'essentiel en cette période de pandémie. Enfin, j'espère de tout cœur que votre passion pour l'automobile restera intacte.