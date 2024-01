Les tops/flops de la rédaction 2023 (9/11)

Top : on ne perdra plus de points pour les petits excès de vitesse

C'est une mesure frappée du sceau du bon sens.

Évoquée à plusieurs reprises depuis quelques mois, la fin de la perte d'un point en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km/h a été entérinée par un décret paru au Journal Officiel le vendredi 8 décembre dernier. Déjà en application depuis le 1er janvier, cette modification du Code de la route offre donc un sursis administratif pour tous ceux qui se verront sanctionnés par un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 1 à 5 km/h. En revanche, si le retrait de point est supprimé, il faudra toujours s’affranchir de l’amende forfaitaire de (68 € sur les axes limités à plus de 50 km/h et 135 € pour ceux limités jusqu'à 50 km/h).

Une bonne nouvelle pour les automobilistes mais aussi pour les motards qui pourront enfin lever les yeux du compteur de vitesse, ne profitant bien souvent pas de la technologie dont profitent de nombreux quatre-roues pour les aider à rester dans la limite.

Selon Gérald Darmanin, la mesure concerne 58 % des 12,5 millions excès de vitesse enregistrés par les radars en France, et introduira : « une indulgence administrative à l'égard de ces manquements relevant davantage du manque d'attention que de la volonté délibérée de s'affranchir de la règle. »





Flop : la voiture électrique enfin accessible à tous ? Pas vraiment…

C'était une promesse de campagne du candidat Emmanuel Macron : la voiture électrique en location à 100 euros par mois sera, enfin, une réalité en 2024.

La plateforme "mon-leasing-electrique.gouv.fr" permet, depuis ce 1er janvier, de déposer une demande pour la réservation de plusieurs modèles électriques : une Renault Twingo électrique à 40 €/mois, une Citroën e-C3 à 54 €/mois, une Peugeot e-208 à 99 €/mois, etc., ou même des modèles plus haut de gamme comme les Jeep Avenger (149 €/mois) ou la Renault Megane E-Tech (150 €/mois).

Ce dispositif est ouvert aux ménages français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 400 euros par part, ce qui pour un couple avec deux enfants, par exemple, équivaut à un revenu fiscal de 46 200 euros (soit 1 925 euros par mois par personne). Un seuil qui devrait rendre éligible à cette mesure, voulue pour les Français les plus modestes, près de la moitié des foyers français. Ce qui est énorme (et pose question sur notre niveau de vie, mais c'est un autre débat), tant on sait que le prix des véhicules électriques peut être un vrai frein pour de nombreux Français. Pour autant, ce leasing social ne concernera, en 2024, que 20 000 à 25 000 véhicules, et sera uniquement réservé aux Français roulant plus de 8 000 km/an et dont le travail se situe à plus de 15 kilomètres.

Annoncé à grand renfort de communication gouvernementale, ce leasing social est donc pour le moment réservé à très peu de foyers, et ne représentera qu'une goutte d'eau dans l'océan du marché auto hexagonal. Pour rappel, en 2022, 1,577 million de voitures particulières neuves ont été immatriculées en France et 5,321 millions de voitures particulières d'occasion ont été vendues. Beaucoup de bruit, pour finalement pas grand-chose…

Mon souhait pour 2024 : une "vraie" politique de sécurité routière globale

Régulièrement réformés, les apprentissages du permis de conduire et du permis moto n'incluent toujours pas de formation aux premiers secours. Comment réagir en cas d'accident, quels sont les gestes à faire, ou à ne PAS faire (par exemple lorsqu'un motard est à terre), sont autant de points qui ne sont pas (ou que très peu) abordés dans les processus de formation à la conduite. Un volet, ne serait-ce qu'informatif, sur le partage de la route, sur les différences entre les types de véhicules rencontrés sur les routes et incluant les gestes de premiers secours aurait ainsi toute sa place lors de la formation des futurs automobilistes et motards.