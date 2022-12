Les tops/flops de la rédaction (6/14)

Top : le retour de Renault

Le losange est de retour aux affaires. Après une période trouble suite à la succession complexe de Carlos Ghosn, le groupe Renault redresse la tête sur tous les niveaux. Ainsi, en novembre dernier Luca De Meo, le Directeur Général de la marque a annoncé que les premières parties de la Renolution avaient été réussies et que le constructeur devait préparer l'avenir avec notamment son rapprochement avec Geely. Au-delà de l'économie et de la politique, la firme française a entamé un virage au niveau des produits qui semblent avoir trouvé leur cible, en atteste le succès de la Mégane E-Tech mais également les débuts prometteurs de l'Austral, qui postule pour le titre de voiture de l'année, qui sera décerné en janvier prochain. Et les années qui semblent prometteuses avec les futures R4 et R5 100 % électriques mais aussi dans un futur plus proche les restyling des Clio et Captur, mais aussi d'autres modèles encore secrets, que nous avons déjà entrevus, mais chut...

Flop : le contrôle technique moto

Le droit européen impose, depuis l’adoption de la directive 2014/45/UE du 3 avril 2014, l'obligation pour les États membres de mettre en place, notamment, un contrôle technique périodique des véhicules à moteur de deux, trois ou quatre roues de cylindrée supérieure à 125 cm. Cette décision qui a suscité de nombreuses controverses dans le monde des motards a été un peu la patate chaude du gouvernement durant cette année. Essayant à des multiples reprises de repousser l'échéance en expliquant ne pas vouloir imposer des contraintes supplémentaires, le gouvernement a finalement annoncé en mettre un en place suite à la décision du conseil d'État. Résultat, un contrôle technique devrait voir le jour l'an prochain à un tarif approximatif de 50 €. Seul problème, aujourd'hui, personne ne sait comment vont se dérouler ces vérifications et surtout quels sont les points concernés. Tout cela semble bien hâtif d'autant plus que la part des poubelles roulantes chez les motards est très faible, ces derniers connaissant les dangers de la pratique. On n’en dira pas de même de certains scooters...

Mon souhait pour 2023

Ce que je voudrais pour 2023, c'est simplement plus de liberté. L'année qui est en train de se finir a été particulièrement stressante avec un contexte international pesant, une hausse des prix généralisée et des pénuries dans tous les sens. On a clairement connu mieux comme ambiance. Mais il faut ajouter à cela des restrictions de plus en plus nombreuses, qu’elles soient imposées par l'Europe, l'État ou même les mairies. Entre l'interdiction de vendre des véhicules thermiques en 2035 ou les différentes restrictions de circulation, l'automobiliste est obligé de s'orienter vers l'électrique et qu'importe s'il n'en a pas les moyens ou si les infrastructures ne sont pas encore prêtes. C'est à lui de s'adapter et tant pis s'il perd de sa liberté. Un peu de lest serait donc le bienvenu pour 2023.