Les voitures autonomes vont-elles vous endormir ?

Elon Musk lui-même espère arriver à faire rouler des Tesla à conduite entièrement autonome d'ici la fin de l'année 2022. Alors que Mercedes vient enfin de faire homologuer un système de conduite autonome de niveau 3 en Allemagne, permettant seulement au véhicule de rouler sans intervention du conducteur en situation de bouchon autoroutier à moins de 60 km/h, on a encore du mal à imaginer les changements qu'implique une révolution technologique aussi prometteuse que celle de la voiture autonome.

Chez Pix Moving, une société chinoise de 200 personnes fondée en 2014, on ne manque justement pas d'imagination pour concevoir les solutions adaptées aux futurs environnements de mobilité. A première vue, la Robobus ressemble à l'un de ces innombrables concept-cars dessinés comme des salons roulants en imaginant l'ère des voitures autonomes. Mais si le monde des autos sans conducteur relève toujours de la science-fiction actuellement, le concept technique de cet engin capable de véhiculer six personnes dans un univers modulable à l'infini paraît aussi cohérent qu'intrigant. Conçue sur un châssis façon « skate-board », la Robobus mesure 3,8 mètres de long pour 1,9 mètre de large et 2,2 mètres de haut. La longueur d'une Twingo, la largeur d'une Porsche 911 et la hauteur d'un Hummer EV, donc. Capable sur le papier de servir aussi bien de navette que de taxi, cette Robobus pourrait aménager son intérieur de multiples façons. Dans les cas où vous voudriez de l'intimité, elle pourrait également garder un vitrage opaque pour que personne ne puisse vous voir de l'extérieur. Et dire qu'on n'a déjà pas le droit de teinter trop fortement ses vitres en France !

Une autonomie limitée

Si l'idée de dormir dans un lit douillet pendant que la voiture conduit vers la destination du voyage nous paraît intéressante, il y a quand même un petit problème dans la fiche technique établie par Pix Moving : avec des batteries d'une capacité de 21,5 kWh, la Robobus ne pourrait pas dépasser les 100 kilomètres d'autonomie ni les 30 km/h en vitesse de pointe. Ce qui ferait un peu court pour passer une vraie nuit de sommeil dans sa voiture autonome. D'après les dirigeants de Pix Moving, la société aurait déjà réussi à se bâtir un capital de 20 millions d'euros. En mars dernier, elle prévoyait même d'atteindre déjà une capacité de production comprise entre 1200 et 2500 véhicules avant la fin de l'année 2022. Dans un premier temps, il ne s'agirait que d'engins conçus pour déplacer des passagers sur de très petites distances, comme les robotaxis qui commencent à tourner dans certaines villes du monde. Mais pourra-t-on bientôt vivre dans l'une de ces choses roulantes pendant un voyage ?