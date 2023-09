Malgré la présence d’une collection privée de Ferrari et de la nouvelle Alpine A110R, le mondial de l’automobile de Paris 2022 ne grouillait pas de voitures de rêve. Et celui de Munich 2023 ne montrait lui que les sportives de ses marques allemandes. Mais comme le salon de Bruxelles 2023 déjà riche en automobiles d’exception, le salon de Lyon expose un grand nombre de voitures de prestige en plus des modèles plus classiques. Qu’ils soient amenés là par les concessionnaires locaux ou les antennes nationales des marques, il y a de jolies montures à admirer sur l’évènement.

dailymotion Les voitures de rêve du salon de Lyon 2023 (vidéo)

Les Porschistes seront ravis de pouvoir observer de près le tout nouveau 718 Spyder RS à côté d’une 911 GT3 RS mais aussi d’une 911 Dakar et d’une 911 Turbo S Cabriolet bleue. Ils feront sans doute un peu moins attention aux Cayenne et autres Taycan disposés à quelques mètres de là.

Vous préférez Ferrari ? Bonne nouvelle, il y a le tout nouveau Purosangue en face de la toute dernière Roma Spider. Le contingent italien est d’ailleurs bien représenté puisqu’on trouve aussi Maserati avec sa MC20 coupé en plus de sa nouvelle GranTurismo (et d’un Grecale). Chez Lamborghini, un exemplaire de la Huracan Tecnica dans une belle robe rouge nous rappelle que la sportive V10 est en fin de carrière. Elle sera remplacée par un tout nouveau modèle l’année prochaine.

Chez McLaren (et grâce à la nouvelle concession de Lyon), l’Artura hybride (680 chevaux) côtoie la toute dernière 750S, qui restera probablement comme le dernier modèle thermique de « grande » série de la marque de Woking. Chez Aston Martin, la très élégante DB12 est à l’honneur à côté du DBX 707 et d’une Vantage F1 Edition. Autre marque anglaise, Bentley expose à la fois un SUV Bentayga, sa limousine Flying Spur et sa Continental GT en version V8. Chez Lotus, il y a aussi un gros SUV Mais électrique (l’Eletre), garé à côté d’une Emira bien plus frêle.

Et n’oublions pas l’Alpine A110 qui reste toujours aussi désirable, y compris dans la jolie teinte verte de l’A110 GT exposé sur le stand !