Les voitures électriques les plus vendues de France en 2023

16,8% de part de marché sur les voitures neuves. Voilà le niveau atteint par les voitures électriques sur l’ensemble de l’année 2023, à comparer aux 13% qu’elles représentaient en 2022. Mais le classement des meilleures ventes a beaucoup changé depuis l’année dernière.

Leader en 2022 avec 19 219 unités vendues, la Peugeot e-208 n’arrive que cinquième en 2023 et termine derrière la Fiat 500e quatrième. Après son lancement au milieu de l’année 2022, le Tesla Model Y domine désormais le classement chez nous avec 37 127 unités écoulées. Il devance la Dacia Spring et ses 29 761 exemplaires vendus et la Tesla Model 3 très en verve grâce à la baisse des prix du début d’année et le restylage arrivé récemment. On retrouve ensuite la MG4 sixième avec 20 072 ventes, la Renault Mégane E-Tech avec 17 623 ventes puis la Twingo, la Mini d’ancienne génération et la Zoé qui ferme le top 10.

Ça va beaucoup changer en 2024

Grâce à sa fabrication dans l’usine de Berlin, le Tesla Model Y pourrait garder sa position dominante en 2024 en restant éligible au bonus (surtout qu’il doit bénéficier bientôt d’un restylage). Les Dacia Spring et Tesla Model 3 devraient en revanche souffrir de l’exclusion du bonus à cause de leur fabrication chinoise, de même que la MG4 et la toute nouvelle Mini électrique. Avec sa tarification serrée, la nouvelle Citroën ë-C3 risque également de démarrer très fort mais elle n’arrivera pas avant le mois de mars.