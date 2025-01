Les voitures électriques sont plus sûres, mais pas parce qu'elles sont électriques

Les modèles de chez Tesla et ceux des constructeurs chinois obtiennent régulièrement de très bonnes notes aux exercices du crash-test réalisés notamment par l’EuroNCAP chez nous. Ces tests permettent aussi de vérifier que les batteries des voitures ne prennent pas feu en cas d’accident, même s’il faut généralement des chocs bien plus violents que ceux pratiqués par les organismes pour arriver à ce genre de résultat.

Mais ces modèles électriques sont-ils plus sûrs que les véhicules thermiques au global ? l’ANCAP, l’organisme équivalent de notre EuroNCAP mais pour la région de l’Australie et de l’Océanie, répond par l’affirmative. Parmi les 117 voitures thermiques testées par l’ANCAP depuis des années, 85% d’entre elles ont obtenu la note maximale de 5 étoiles. Au sein des 57 véhicules électriques éprouvés dans les mêmes conditions, la proportion de notes à cinq étoiles est elle de 89%. Mathématiquement, les voitures électriques obtiennent donc plus souvent la meilleure note que les voitures thermiques.

Pas les mêmes gammes de voitures

Mais comme l’expliquent les journalistes australiens de Drive, ces résultats légèrement meilleurs en moyenne chez les voitures électriques s’expliquent surtout par les gammes de modèles concernés et leur âge. En moyenne, ces voitures électriques sont plus récentes et évoluent dans des segments plus haut de gamme, ce qui aide évidemment à obtenir de meilleurs résultats.

Chez nous en Europe, d’ailleurs, il est à noter que les trois meilleurs modèles dans la promotion de 2024 étaient thermiques (la Mercedes Classe E, la Volkswagen Passat et la Skoda Superb). De manière générale, en thermique comme en électrique, les nouveautés familiales du marché obtiennent quasiment systématiquement les cinq étoiles. Ce n’est généralement que sur le créneau des petites voitures bon marché que ces notes sont moins bonnes. Y compris chez les voitures électriques, sachant que la Renault 5 n’a pas réussi à obtenir ces cinq étoiles.