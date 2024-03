Les voitures les plus rapides du monde : le graal des 1 600 km/h

C’est une offre d’emploi plutôt sérieuse qui pourrait être rédigée ainsi « Start-up anglaise, 18 ans d’expérience cherche pilote expérimenté lui aussi, susceptible de conduire une auto de 135 000 ch à 1 600 km/h ». C’est un tel oiseau rare que la petite structure anglaise Bloodhound LSR tente de capturer.

Si, en plus, cet homme ou cette femme peut rejoindre l’équipe avec 14 millions en poche, il ou elle sera accueilli les bras ouverts. Car Andy Green, pilote d’avion de chasse de son état, et détenteur du poste et d’un précédent record, établi en 1997, à 1 227 km/h, lâche l’affaire. Il faut dire que ce chevalier de la table ronde, en quête de son Graal de vitesse ultime, poursuit son combat depuis 27 ans. Et en près de trois décennies, le corps vieilli et n’est plus aussi apte à encaisser la quantité monstrueuse de G que suscite une telle poussée.

Recherche 14 millions d'euros pour atteindre 500 milles/h

Ian Warhurst, lui aussi a jeté le gant. Pour d’autres raisons. C’est l’investisseur du projet et il renonce à continuer de payer pour tenir à flots une entreprise à fonds perdu. Car il est bien évidemment impossible de monétiser une telle lubie qui, comme toutes les grandes folies, ne vaut que pour son panache.

Un panache que l’engin, entre la fusée, l’avion et la voiture, a émis en 2018 dans le désert du Kalahari lors des premiers tests qui lui ont permis d'atteindre 1 110 km/h. On est encore à quelques encablures du record de 1997, qui à l’époque était réalisé par une autre équipe autour d'Andy Green. Mais Bloodhound s’en est approché et entend bien le dépasser pour atteindre un ultime 500 milles à l’heure, soit 1 600 km/h.

Reste ce problème de pilote, et d’argent. Car une telle entreprise coûte cher. Le développement du bolide est complexe. Car la fusée terrestre ne doit pas répondre aux lois de la physique qui l’amèneraient naturellement à décoller. Les ingénieurs sont donc priés de prévoir une aérodynamique et des effets de sol aux petits oignons. Avdec un moteur du même tonneau. En l’occurrence, ils ont misé sur un réacteur Rolls Royce, le même qui équipe le chasseur Eurofighter Typhoon.

Mais l’engin est un peu faiblard pour atteindre les 135 000 ch nécessaires. Alors les Anglais de Bloodhound s’en sont allés trouver une petite entreprise norvégienne susceptible de lui bricoler un moteur de fusée, juste pour compléter la turbine.

Sauf que pour développer le nouvel engin, et le lancer dans le désert, il faut des sous. Pour tenter de décrocher les 12 à 4 millions d’euros, la fine équipe a eu une idée : devenir plus verte et en passer par du bio carburant pour gaver son monstre. Une manière, espère Bloodhound, d’attirer des investisseurs sourcilleux de l’environnement. Pas sûr que rouler à plus de Mach 1 soit vraiment un acte environnementalement correct, quelle que soit la nature de l’essence utilisée.