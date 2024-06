Les voitures les plus rapides du monde - Porsche 959 : supercar et recordman du monde sans le vouloir ?

Étrangement, Porsche n’a jamais été adepte, ni des records de vitesse, ni des supercars. Ce n’est pas qu’à Zuffenhausen on se moque des chronos et des autos ultra-rares et numérotées, mais la marque a plutôt privilégié la sportivité aux vitesses de pointe, et la voiture de grande série aux joyaux en série ultra limitée.

Enfin presque toujours. Car Porsche a toujours eu à cœur de produire des autos destinées à la course, et qui souvent n’étaient faites que pour ça, même si elles dérivaient de modèles connus. C’est ainsi que, lorsqu’en 1982, les monstrueuses Groupe B apparaissent au championnat du monde des rallyes, et les dirigeants de la marque allemande sont bougrement intéressés par cette catégorie qui relance l’intérêt de la discipline. C’est parti et, un an plus tard, au salon de Francfort, une « silhouette » se présente sur le stand Porsche. C’est une 911, mais elle est étirée, aplatie, ses phares semblent fondus dans la carrosserie : elle s’appelle Gruppe B.

450 ch tirés d'un flat 6

Pour le moment, elle n’a pas de moteur, et on se contente de spéculer sur sa puissance. 350 ? 400 ch ? On n’en sait rien. Il faut attendre. À Zuffenhausen on cherche, on travaille et deux ans plus tard l’auto est prête. Le règlement de la FIA impose que 200 exemplaires d’un modèle soient produits pour le civil ? Pas de souci. Celle qui s’appelle désormais 959 sera aussi destinée à la route.

Mais un an plus tard, patatras : le Groupe B est supprimé après plusieurs accidents mortels. La 959 sera donc une simple auto de série. Pas si simple pourtant. Partis du bon vieux flat 6 de 2,8 l et 160 ch, les ingénieurs vont lui greffer deux turbos, et en tirent 450 ch. Le 0/100 km/h est expédié en 4,1 s.

On est en 1987, et voilà trois ans que les commandes sont ouvertes. Les acheteurs piaffent d’impatience. D’autant qu’ils ont vu une 959 gagner le Dakar, et qu’une autre était alignée au départ du Mans. Mais à l’usine, on n’est pas pressé et, surtout, on n’est pas habitué à fabriquer des autos de manière artisanale. Or, il n’est pas question d’assembler des 959 à la chaîne.

Pendant que tout le monde prend son temps, la Porsche d’exception va faire un sacré temps. La 959 devient tout simplement, en 1987, la voiture routière la plus rapide au monde, avec une version 959 S qui dispose de pas moins de 508 ch. Elle est chronométrée à 339 km/h. La même marque, et la même auto, dont la politique ne consiste toujours pas à aligner les supercars va vendre 284 exemplaires de sa 959 arrêtant les frais en 1988.

Pour une marque qui ne court pas après les records et la rareté, l’aventure de la 959 est cocasse. D’autant plus qu’un exemplaire s’arrache aujourd’hui à plus de 1,5 million d’euros. Quant au record du monde de vitesse, il n’a pas été détrôné durant 26 ans. Et la voiture qui l’a enterré est une autre Porsche, la 918 Spyder hybride qui développe 887 ch et atteint 345 km/h en 2013.

Sinon, Porsche ne se revendique toujours pas comme un chasseur de records.