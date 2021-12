Les Volkswagen "ID." électriques d’occasion en location

Contrairement à une voiture thermique, une électrique possède un élément qui conserve une valeur élevée dans le temps : sa batterie. En effet, la plupart des constructeurs travaillent déjà sur des filières qui permettront d’utiliser ces précieux accumulateurs lorsque leur capacité ne sera plus suffisante pour un usage automobile. Mais, aujourd’hui, même si son premier propriétaire l’acquiert via une LOA ou une LLD, et donc que l’auto reste la propriété du constructeur ou de sa filiale de financement, elle délaisse presque toujours ce cercle une fois revendue en tant qu’occasion.

C’est pour en finir avec cette ‘’perte’’, et donc demeurer propriétaire de la voiture et, surtout, de sa batterie, que Volkswagen envisage de ne proposer ses ID., une gamme aujourd’hui composée de 3 modèles (ID.3, ID.4 et ID.5), qu’adossées à un contrat de location. Selon le constructeur, la durée de vie d’une batterie est d’environ 1 000 cycles de recharge, ce qui correspond peu ou prou à 350 000 km. C’est cette durabilité qui devrait permettre aux électriques de conserver des valeurs de revente bien plus élevées que celles des thermiques. Ensuite, Volkswagen envisage de la reconvertir pour un usage statique, par exemple en servant de réserve d’énergie pour les logements ou pour les chargeurs ultra-rapides.

Si la volonté de Volkswagen, qui s’inscrit parfaitement dans le principe de l’économie circulaire, parait tout à fait louable sur le plan écologique, l’enjeu principal est tout de même de faire des voitures électriques des centres de profits à répétition. Cela pourrait également permettre à la marque de maintenir à des niveaux particulièrement élevés les valeurs des ID. de seconde et troisième main, puisque celles-ci seraient directement fixées par Volkswagen.