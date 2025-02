Les Volkswagen Tiguan, Passat et Tayron reçoivent un moteur invendable en France

Le Volkswagen Tiguan dans sa nouvelle version 4x4 de 265 chevaux.

Ce moteur avait été annoncé lors de la présentation du Tiguan de troisième génération et de la Passat de neuvième génération. Il arrive enfin au catalogue de ces deux modèles mais aussi du Tayron, le nouveau grand SUV à sept places du constructeur allemand.

Ce moteur, c’est le quatre cylindres en ligne turbo de 2,0 litres qu’on trouve déjà sur le capot de la Golf GTI actuelle, développant 265 chevaux (au prix minimum de 49 750€ chez nous en France en plus de 6 637 de malus écologique 2025 au minimum). En association avec la transmission intégrale 4Motion (et avec un niveau de puissance intermédiaire à 204 chevaux), il évite toute forme d’hybridation (même légère) et développe 400 Nm de couple contre 370 sous le capot de la compacte sportive allemande. Dans sa version à 204 chevaux, ce 4 cylindres turbo essence revendique 320 Nm de couple.

Un grammage CO2 rédhibitoire en France

Le problème de ce nouveau groupe motopropulseur, c’est son grammage CO2. Dépourvu d’hybridation, il revendique dans sa version à 204 chevaux entre 170 et 183 g/km de CO2 sous le capot du Tiguan et entre 172 et 189 g/km de CO2 sous celui du Tayron. Dans sa version à 265 chevaux, il avoue entre 193 et 199 g/km de CO2 sur le Tiguan, entre 195 et 203 g/km de CO2 sur le Tayron et entre 183 et 191 g/km de CO2 sur la Passat.

En France, ces niveaux de CO2 correspondent à des malus écologiques 2025 compris entre 14 325€ et 70 000€ ! Voilà pourquoi ils ne seront probablement jamais commercialisés en France et que même en Europe, ces niveaux risquent d’obliger Volkswagen à limiter leurs volumes puisqu’ils sortent largement du fameux cadre CAFE imposant aux marques de réduire sensiblement les taux moyens d’émissions de CO2 sur leurs véhicules neufs vendus dès cette année 2025.

Notez qu'en Allemagne, le moteur de 204 chevaux à transmission intégrale démarre à 48 175€ sur le Tiguan et l'addition monte jusqu'à 62 990€ pour la Passat en version 265 chevaux.