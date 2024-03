En bref A partir de 42 990€ Break essence 150 ch 150€ de malus en entrée de gamme Moins de 7 l/100 km relevés

30 millions d’exemplaires vendus. Voilà le nombre atteint par la Volkswagen Passat depuis 1973, incarnant depuis tout ce temps la familiale européenne par excellence. Battue en design et en qualités dynamiques par certaines berlines de chez Peugeot, Renault, Alfa Romeo ou Ford au long de sa longue carrière, elle se retrouve désormais quasiment toute seule sur le Vieux Continent : la plupart de ses rivales n’existent plus, balayées par le désintérêt des automobilistes européens au profit des fameux SUV grappillant chaque année davantage de parts de marché. Pire, la Passat cohabite désormais avec des berlines familiales électriques également plus appréciées que les modèles thermiques à l’ancienne, Tesla Model 3 en tête.

dailymotion La nouvelle Volkswagen Passat (2024) n'a rien de ridicule face aux électriques (essai vidéo)

Revoilà pourtant l’Allemande dans sa neuvième génération, réduite à sa seule variante break et simplifiant sa gamme par rapport aux précédentes générations. Elle conserve ses motorisations thermiques et grossit au maximum avec une longueur de 4,91 mètres ce qui la place quasiment en face des routières premium comme la Mercedes Classe E (4,95 mètres), l’Audi A6 (4,93 mètres) ou la très grosse BMW Série 5 (5,06 mètres). Jamais vraiment saluée pour son audace stylistique, elle ne s’autorise aucune fantaisie sur le plan du design et incarne par excellence la voiture familiale à l’ancienne avec un design un peu triste et banal. Une formule totalement démodée à l’heure des SUV et des machines électriques ?

Pas si vite. Parlons d’abord de l’intérieur, ressemblant franchement à celui d’une voiture électrique justement. Doté d’un écran tactile central de 12,9 pouces de série ou de 15 pouces en option sur notre modèle d’essai (905€ et disponible à partir de la finition Elegance), d’un combiné d’instrumentation numérique et d’une planche de bord où les boutons se font rares, il progresse en finition sans atteindre le niveau des routières premium (notamment sur l’habillage des parties basses de la planche de bord). Son interface numérique MIB4 bénéficie enfin d’un fonctionnement rapide et intuitif, après des années où les autos du groupe Volkswagen pêchaient franchement sur ce point.

La Passat offre par ailleurs des places arrière dignes d’une vraie limousine avec un espace aux jambes presque infini et une garde au toit généreuse, qualités rendues possibles par l’empattement gigantesque. Et avec 690 litres, son coffre fait office de référence en atteignant quasiment le niveau des énormes SUV premium. Sur ces plans de l’habitabilité, elle fait mieux que la grosse ID.7 Tourer électrique et surclasse très largement une Tesla Model 3.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Côté moteur, la Passat laisse le choix au lancement entre deux quatre cylindres : un bloc essence de 1,5 litre à microhybridation 48 volts de 150 chevaux accouplé à une boîte à double embrayage et un diesel 2,0 litres de 150 chevaux également solidaire d'une transmission automatique à doube embrayage. D'autres variantes diesel, essence et hybrides rechargeables étofferont la gamme très prochainement. Ces dernières variantes à brancher, offrant 204 ou 272 chevaux sous le capot, permettront de dépasser les 100 kilomètres en conduite électrique grâce à des batteries de 19,7 kWh.