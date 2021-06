Lexus ES restylée (2021) : à partir de 50 490 €

Lexus a été prudent avec le restylage de sa berline ES. Il faut dire que, pour une marque faiblement répartie sur le Vieux Continent et avec une image plus confidentielle que celle du trio allemand, la performance de l'ES jusqu'ici a été relativement correcte. L'auto était dans le Top 10 de sa catégorie, devant les Mercedes CLS et Jaguar XF, avec 3600 immatriculations en 2020.

Cette année, Lexus lance le restylage de la berline en Europe, et annonce sa commercialisation en France à compter de la période estivale. Quelques maigres retouches sur l'amortissement et le freinage, de nouveaux modèles de jantes et des petites évolutions esthétiques sur les feux constituent le gros du restylage.

Les tarifs ne bougent quasiment pas. Le surcoût par rapport à la première phase n'est que de 500 €, avec un ticket d'entrée désormais au delà des 50 000 €. Cinq niveaux de finitions sont au catalogue, la variante F Sport étant maintenue.

Prix Lexus ES restylée