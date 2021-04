Lexus dévoile l'ES restylée

La berline ES n'est pas une nouveauté pour Lexus, même si les Européens l'ont, pour la plupart, découverte il y a peu. Ce modèle, vieux de 32 ans, en est déjà à sa septième génération. En Europe occidentale, Lexus a décidé d'écarter la GS, qui souffrait face à la concurrence allemande, pour la remplacer par une nouvelle ES qui reçoit aujourd'hui un restylage des plus légers.

Si nous retrouvons les formes en "L" caractéristiques chez Lexus, notamment au niveau des feux, le constructeur a tout de même retravaillé la calandre et les projecteurs, effilés. Des feux qui sont adaptatifs (AHS) selon la finition. Toujours sur le plan esthétique, Lexus annonce l'arrivée de nouvelles jantes 17 et 18 pouces, et des teintes inédites. A l'intérieur, la berline ES conserve son écran tactile dont l'emplacement a été revu : il est désormais plus proche du conducteur et plus incliné.

Lexus a revu certains éléments des trains roulants (suspensions, notamment) et sur la course de pédale de frein. Rien de bien fou, donc, pour une auto qui reste très confidentielle dans un segment grignoté par les SUV depuis quelques années. Sous le capot, la Lexus ES française garde son quatre cylindres 2.4 hybride de 218 ch, qui transmet sa puissance, on le rappelle, aux roues avant, contrairement à la GS.