Lexus LBX : le plus petit - En direct du salon de Lyon 2023

Un véhicule de moins de 4,50 m c'est inédit chez Lexus, eh bien c'est désormais la réalité. En se basant sur la Toyota Yaris Cross, la filiale haut de gamme du constructeur japonais fait ainsi ses débuts sur le segment des SUV urbains premiums.

Esthétiquement, il est impossible de faire le parallèle entre une Yaris Cross et cet LBX. Il n'y a aucune ressemblance. Et pour une fois, Lexus rompt avec ses habitudes de faire dans l'ostentatoire. Même si on retrouve la grande calandre et les projecteurs étirés, l'ensemble est beaucoup plus simple et discret que d'habitude. Pas un mal selon nous.

Même sobriété à l'intérieur avec des matériaux de qualité. Il y a bien évidemment une touche de modernité avec une instrumentation numérique de 12,3 pouces et un écran multimédia de 9,8 pouces.

Avec une longueur de 4,19 m, pas de miracle concernant l'habitabilité arrière juste moyenne. Le coffre revendique une contenance de 332 litres.

Sous le capot, une seule motorisation, bien évidemment hybride mais celle-ci est plus puissante que les moteurs présents sur la Yaris Cross puisqu'elle développe 136 ch. Au-delà de la puissance, Lexus a également retravaillé le moteur afin de réduire les vibrations afin de mieux coller à l'image premium de Lexus.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Je n'aime pas

L'instant Caradisiac : le club de 5

La gamme Lexus n'est clairement pas la plus grande du marché. Les principaux modèles sont donc présents à Lyon avec 5 modèles donc au centre du stand ce LBX qui risque bien de s'imposer comme la future vedette de la marque.