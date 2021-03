Lexus LF-Z : voici le futur de la marque

Lexus nous avait promis un concept pour cette fin du mois de mars, chose promise, chose due. Voici le concept-car LF-Z qui n'est pas qu'un exercice de style, puisque c'est tout simplement le point de départ d'un "nouveau" Lexus, tant en termes de style que de motorisation. Le grand spécialiste de l'hybridation chez les constructeurs premium s'est déjà mis à l'électrique avec l'UX300e, mais avec une plateforme pas pensée dès le départ pour ce type de mobilité.

Lexus annonce aujourd'hui que 10 modèles zéro émissions verront le jour d'ici 2025. Ce concept LF-Z concentre toutes les innovations que l'on retrouvera chez Lexus dans les années à venir. A commencer par la transmission Direct4, qui a la particularité de pouvoir être aussi bien intégrée sur une hybride que sur une électrique, du moment qu'il y a deux moteurs électrique (un par essieu). Le principe n'est pas nouveau : grâce à la présence de ces deux moteurs, les ingénieurs ont pu créer un système électronique contrôlant indépendamment train avant et arrière, et même roue droit et gauche dans le cas du Torque Vectoring.

Cette LF-Z dispose par ailleurs d'un système de "steer by wire" : concrètement, il n'y a plus de colonne de direction, tout est géré par électronique.

Sous cette robe qui arbore quelques particularités de design (notamment à l'arrière, avec un bandeau lumineux et un nouveau logo Lexus en son centre) se cache une batterie de 90 kWh alimentant les deux moteurs, qui fournissent 700 Nm et 544 ch. Malgré les 2100 kg de l'engin et ses 4,88 mètres de long, Lexus annonce 600 km d'autonomie sur cycle WLTP. Evidemment, il ne s'agit que du concept, mais les bases sont posées pour le futur de la marque.