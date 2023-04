Lexus LM (2023) : van excentrique et limousine

Le voilà donc, ce nouveau van de luxe de Lexus. Cousin historique du Toyota Alphard au Japon, le modèle va venir sur notre marché européen où il espère battre les Mercedes Classe V, Volkswagen Multivan et autres Hyundai Staria sur le marché des utilitaires luxueux de transport. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il se remarque avec sa calandre béante et son style extérieur très agressif. Phénomène rigolo, on pourrait presque lui trouver des airs de Citroën Type H sous certains angles avec la livrée gris mat (et un peu d’imagination).

Long de 5,13 mètres et haut de 1,95 mètre, ce gros van ne pourra pas passer dans certains parkings souterrains comme ses concurrents directs. Le Lexus LM sera disponible avec deux agencements intérieurs, l’un permettant de transporter sept personnes et l’autre seulement quatre. Dans cette dernière version, le LM pourra aller très loin dans le luxe avec une organisation façon limousine d’exception, une séparation avec les places avant et même un grand écran de 48 pouces permettant aux deux passagers arrière de regarder un film dans des conditions parfaites.

Deux versions hybrides

Le Lexus LM offrira deux versions hybrides sous le capot, l’une avec un quatre cylindres de 2,4 litres et l’autre avec un quatre cylindres de 2,5 litres. Chez nous, la variante LM 350h optera pour le bloc de 2,5 litres avec 250 chevaux, un groupe motopropulseur identique à celui du NX 350h. Reste à connaître les prix qui pourront probablement aller très haut sur les versions les mieux équipées.