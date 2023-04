Lexus LM, bientôt un nouveau van de luxe

Depuis 2019, Lexus vend sur certains marchés un authentique van de luxe pour concurrencer les modèles de chez Mercedes ou Volkswagen. Le LM (dont le nom n’a évidemment rien à voir avec une sportive du Mans) se base sur le Toyota Alphard, un modèle dont la génération actuelle date de 2015. Ce Toyota Alphard devrait prochainement passer à une toute nouvelle mouture et ce sera aussi le cas du Lexus LM, comme l’annonce un nouveau teaser officiel de la division premium japonaise.

L’image ci-dessus montre une partie du profil du nouveau LM, assez peu révélatrice. Lexus donne rendez-vous au 18 avril prochain pour la présentation officielle de la voiture dans le cadre du salon de Shanghai 2023 et précise qu’elle sera vendue en Europe : « Le LM constituera une offre inédite dans la gamme Lexus en Europe et marquera une nouvelle référence en matière d’hospitalité et de confort », peut-on lire dans le communiqué.

Le Mercedes Classe V en ligne de mire

Ce nouveau Lexus LM visera avant tout le Mercedes Classe V qui règne tranquillement sur le marché des vans dans le segment du transport de luxe. Ira-t-il jusqu’à proposer une motorisation 100% électrique comme le Mercedes EQV ou le Volkswagen ID.Buzz ? A priori, il se contentera plutôt de motorisations thermiques ou hybrides.