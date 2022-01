Lexus envisage de vendre le LM en Europe

En dévoilant, en 2019, son LM, version raffinée du Toyota Alphard, Lexus a surpris. Avec ce modèle, dont le nom ne cache pas les ambitions (LM signifie Luxury Minivan), la marque premium du groupe Toyota voulait ainsi prendre pied, en Chine mais également sur d’autres marchés d’Asie du sud-est, sur le lucratif marché du minivan pour VIP. Il ne renonce d’ailleurs à rien pour séduire ces derniers avec, notamment, une version baptisée Royal World Edition, dotée de deux fauteuils arrière chauffants, ventilés et massants, ainsi que d’une cloison insonorisée avec les places avant qui intègre un écran haute-définition de 26’’.

Trois ans après la présentation de son premier monocorps, Lexus serait sur le point de valider l’importation de ce mastodonte sur le Vieux Continent. Mais pas sous sa forme actuelle, dont la carrière est déjà bien entamée. Ce serait donc le prochain opus, sans doute prévu pour 2023, qui investirait les showrooms européens de la marque.

Actuellement, le LM est disponible avec un V6 3.5 essence de 280 ch et l’incontournable, s’agissant d’une Lexus, variante hybride. Celle-ci porte le nom de 300h et est très proche de celle que l’on trouve déjà dans notre pays à bord des Lexus ES et Toyota Rav4. Pour d’évidentes raisons, seule ce LM hybride viendrait en Europe, sans doute avec une puissance revue à la hausse (la version chinoise actuelle développe 182 ch).

Avec une telle offre, Lexus se poserait en alternative aux Mercedes Classe V/EQV et Volkswagen Multivan. En effet, le premier n’est disponible qu’en variantes Diesel ou électrique, et le second avec des motorisations essence ou hybride rechargeable.