Lidl se met à nouveau à vendre des voitures neuves

La première fois que Lidl a proposé un véhicule neuf, ce fut un carton. Tellement, en fait, que les 1000 exemplaires de la Fiat 500 qui avaient été mis en leasing sont partis en un rien de temps. Cela avait d'ailleurs contraint Lidl à rallonger l'offre temporairement. Deux ans plus tard, l'enseigne discount allemande remet le couvert, toujours en Allemagne, et cette fois sur trois modèles différents.

Premier avantage de l'offre Lidl : aucun frais de transfert de leasing. Le Kia Stonic en finition "Vision" est proposé à 135 € par mois, sur un contrat de 48 mois et 10 000 km par an, avec le moteur essence de 100 ch. Pour la Renault Twingo, c'est le modèle de 65 ch en finition Life, à 99 € par mois sur 48 mois également. Pour la Clio, c'est également sur un niveau Life en 67 ch et sur 48 mois, au tarif de 109 €.

Lidl n'étant pas un distributeur automobile, le géant allemand a fait équipe avec Sixt, qui recevra d'ailleurs les véhicules lors de la livraison. La diversification des activités de Lidl ces dernières années pourrait bien ne pas se cantonner à l'Allemagne : l'image de l'entreprise étant en forte progression dans des marchés comme la France, il ne serait pas surprenant de voir Lidl s'attaquer au marché automobile dans l'Hexagone dans un avenir proche.