Ligier Myli (2023), voiture électrique sans permis à partir de 12 499€

Connu notamment pour ses voitures de course et ses Formule 1 à l’âge d’or du siècle dernier, Ligier commercialise des voitures sans permis depuis 1980. Comme tous les modèles de ce genre sur le marché, ses véhicules utilisent des mécaniques diesel rudimentaires et bruyantes. Mais alors que les nouvelles autos électriques sans permis de chez Citroën, Xev ou encore KG Auto menacent l’activité des fabricants « historiques » de véhicules sans permis en convaincant de plus en plus de clients, Ligier réplique en lançant la Myli, son premier véhicule sans permis électrique.

Le style reste très proche des autos sans permis classiques de la marque, mais la mécanique diffère sensiblement de celle des autres modèles, avec un moteur électrique de 5,6 kW soit la puissance de 7,6 chevaux pour lui permettre d’arriver à la vitesse maximale autorisée de 45 km/h. Dans sa version de base affichée au prix de 12 499€, la Myli possède des batteries de 4,14 kWh ce qui permet d’atteindre une autonomie modeste de 63 km d’après le cycle WMTC, différent du WLTP des vraies voitures (et focalisé sur la conduite en ville). C’est-à-dire un peu moins qu’une Citroën Ami de base à 7 790€ et ses 75 kilomètres annoncés.

16 199€ pour les grosses batteries

La Ligier Myli propose deux autres tailles de batteries pour ceux qui veulent plus d’autonomie. Une version à 8,28 kWh, permettant d’atteindre 123 kilomètres au maximum, disponible à partir de 16 199€. Et une variante à 12,42 kWh permettant d’atteindre 192 kilomètres au maximum (un chiffre énorme pour un quadricycle lourd !), dont le prix n’a pas encore été dévoilé. Notez que dans tous les cas, ces batteries se rechargent via une prise classique. Il faut ainsi 2h30 pour recharger la petite batterie, 4h15 pour le modèle intermédiaire et 6h15 pour la grosse batterie de 12,42 kWh.

La Myli coûte quasiment aussi cher qu’une Xev Yoyo (à partir de 15 890€) capable elle de rouler à 80 km/h, même si elle justifie son addition bien plus copieuse que celle de l’Ami par sa présentation intérieure plus soignée et son équipement qui peut aller assez loin (tablette tactile de 10 pouces, caméras de recul, hauts parleurs, prises USB…) à condition de passer par les finitions hautes (à partir de 16 199€ donc). Bon, on reste quand même bien au niveau d’une voiture sans permis au niveau de la finition et de l’assemblage. Mais elle a au moins le mérite de ne pas coûter plus cher qu’une Ligier thermique à équipement égal, sans l’horrible bruit du diesel et ses vibrations. Rappelons que les quadricycles lourds électriques ont droit à un bonus écologique de 900€ à l'achat et sont accessibles à partir de 14 ans.