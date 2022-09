Avant lorsqu'il fallait investir dans une voiture sans permis de conduire, il n'y avait pas d'autre choix que d'opter pour l'un de ces nombreux petits véhicules équipés d'un bloc diesel de 500cm3, souvent très bruyants. Des véhicules également coûteux puisqu'il faut généralement dépenser largement plus de 10 000€ en achat neuf. Mais depuis quelques années, ces véhicules sans permis « à l'ancienne » sont concurrencés par de nouveaux engins également ouverts à la conduite sans papier rose. Le Renault Twizy apparu en 2011, tout d'abord, qui a fait une apparition remarquée dans les centres-villes grâce à son style futuriste. Puis la Citroën Ami depuis 2020, avec l'avantage de disposer d'un habitacle fermé contrairement à sa rivale de la marque au losange. Les acteurs historiques du marché des voitures sans permis se défendent en expliquant que leurs véhicules sont mieux équipés (ils peuvent posséder une climatisation ou un ordinateur de bord compatible Apple Carplay & Android Auto par exemple), mais la Citroën Ami proposée deux fois moins cher que la plupart des modèles du marché a détourné un certain nombre de clients vers ces nouveaux quadricycles lourds électriques.

Ligier Myli, la revanche des voitures sans permis ?

Alors, les constructeurs de voitures sans permis réagissent. Acteur principal du marché, Ligier vient de diffuser un teaser de sa future Myli. La silhouette visible dans cette courte vidéo de présentation évoque celle d'une voiture sans permis classique, mais la voiture se pare de détails hi-tech. Et surtout, elle possèdera sous le capot un moteur électrique au lieu de l'habituel bicylindres diesel rugueux et bruyant.

A quel prix ?

Ligier donne rendez-vous l'année prochaine pour tout savoir sur la Myli, dont le lancement commercial interviendra au printemps. Le constructeur précise déjà qu'elle pourra compter sur trois tailles de batteries, ce qui laisse augurer d'une bonne autonomie dans les versions les mieux équipées. Mais à quel prix ? Dans le catalogue actuel de Ligier, le prix de base se situe à 13 699€ et peut déjà monter à 17 099€ pour la JS60. Si la voiture électrique de Ligier coûte encore plus cher, osera-t-elle flirter avec la barre des 20 000€ ? Rappelons que la Citroën Ami démarre actuellement à 7 790€ et la Renault Twizy à 11 600€.