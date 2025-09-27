Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Link & Co 08 hybride affiche une autonomie record au Salon de Lyon :

Après le SUV compact hybride rechargeable 01 (revu récemment) et le SUV citadin électrique 02, Lynk & Co lance le 08 : un gros SUV hybride rechargeable de 4,82 m de long, plus massif que ses rivaux chinoises, au premier rang desquels les BYD Seal U DM-i, MG EHS, et Leapmotor C10.

Son atout majeur : son énorme batterie de 39,6 kWh sous le plancher (environ le double des SUV hybrides rechargeables récents et l’équivalent d’une batterie de Citroën ë-C3 électrique ! De quoi annoncer 200 kilomètres « zéro émission », quasiment s’y tenir selon nos premières constatations avec 180 km relevés en électrique, et avec panache grâce aux 208 ch de l’électromoteur.

La finition est sérieuse et l’ergonomie comme la technologie rappelle Volvo, Polestar et Lotus appartenant également au groupe Geely.
Une fois réveillé, le 4 cylindres 1.5 turbo essence de 137 ch permet d’atteindre 340 ch cumulés, assurant un 0 à 100 km/h tonique, en 7s8 selon nos constatations. les capacités de relances qu’on imagine même si l’auto reste lourde. Pas de miracles côté consommation une fois l’accumulateur à plat : sur route secondaire et autoroute à 110 km/h maximum, nous avons mesuré 7 l/100 km. Un chiffre dans la moyenne des SUV familiaux hybrides rechargeables modernes.

Pour le reste, le Chinois n’offre pas un volume de chargement record (un « petit » Peugeot 3008 fait quasi aussi bien) mais se distingue avec une belle habitabilité arrière, une tablette tactile centrale de 15,6 pouces (Android mais sans services Google connectés), et une instrumentation numérique de 12,3 pouces. Tarifs à partir de 53 995 €, auxquels viendra s’ajouter un malus masse de 3 760 €.

L’espace aux jambes est royal.
Affichant 540 litres, le coffre manque un peu de hauteur.
