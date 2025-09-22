Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Link & Co au salon de Lyon ?

Premier modèle à avoir fait son apparition dans nos contrées (en 2021), le SUV compact 01 cousin du Volvo XC40 en reçoit la motorisation hybride rechargeable, revue cette année et qui s'articule autour d’un trois cylindres 1.5 turbo essence et d’un moteur électrique, développant de concert 276 ch (contre 261 ch auparavant). L’autonomie 100 % électrique est toujours assurée par une batterie de 17,7 kWh (bruts) censée assurer 75 km sans brûler de sans-plomb. Batterie à plat, l'appétit grimpera, selon nos tests, à environ 8 l/100 km.

Apparu l'an passé, le 02 est un SUV électrique à carrosserie de coupé de 4,46 m de long. Elaboré en Chine, mais aussi à Göteborg où se situe le siège de Volvo, il apparaît techniquement proche du Volvo EX30 Single Motor Extended Range, avec un moteur arrière de 272 ch et 343 Nm et une pile lithium-ion de 66 kWh utiles dans le plancher. En termes de capacité de voyage, il serait capable de couvrir jusqu'à 445 km en cycle mixte WLTP et de recharger de 10 % à 80 % en 30 mn.

Tout nouveau, le grand SUV 08 hybride rechargeable de 4,82 m de long reçoit, sous son plancher, des batteries aux capacités record, précisément 39,6 kWh, soit environ le double des concurrents récents (et quasi l’équivalent d’une pile de Citroën ë-C3 100 % électrique). De quoi annoncer 200 km uniquement avec l'électromoteur de 208 ch. Ensuite, le 4 cylindres turbo essence 1,5 litre de 137 chevaux entre en action, permettant une puissance cumulée de 340 ch, avec une consommation avoisinant les 7 l/100 km sur route.