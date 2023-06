Livre - Les histoires incroyables des 24 Heures du Mans

Sorti le 17 mai dernier, le coffret anniversaire «Histoires incroyables des 24 Heures du Mans » (2 tomes) produit sous licence officielle de la course mythique, est une mine d’informations passionnantes.

Alternant planche de bandes (joliment) dessinées et textes courts et abondamment illustrés que sert une mise en page aérée, il permet d’apprendre mille choses sans jamais s’ennuyer.

Ainsi, saviez-vous que…

…c’est une voiture diesel qui détient le record de la vitesse en course la plus élevée ? (Audi R15 TDI+ en 2010, à 225 ;28 km/h)

…lors des premières éditions de la course, les voitures devaient rester capotées durant les 20 premiers tours ?

…en 1950, le pilote Louis Rosier a conduit pendant 23h10…et remporté la course?

…le circuit du Mans accueille l’une des plus petites églises de France (5m2) ?

…quand la foule envahit la piste à l’arrivée, les écuries enlèvent tous les objets susceptibles d’être emportés comme souvenir ?

…en 1980, Jean Rondeau avait testé sa voiture dans les Hunaudières en pleine nuit alors que la route était ouverte à la circulation ?

…contrairement à ce que dit la légende, ce n’est pas à cause des 24 heures que les Porsche ont la clé de contact à gauche du volant ?

…en 1957, un riverain furieux de ne pouvoir rentrer chez lui avait déplacé l’une des barrières bloquant l’accès au circuit et a donc emprunté celui-ci avec sa 4CV pendant la course ?



Ces mille petites histoires qui font la grande, contribuant ainsi à l’aura de cette course mythique, sont donc à (re-) découvrir dans cet ouvrage très bien réalisé qui constitue une parfaite approche de ce monument du sport mondial.

Et pour ceux qui ont la chance d’être au Mans ce week-end, notez que les auteurs seront présents pour des séances de dédicace (16-19h le samedi, et 10-13h le dimanche).

Histoires incroyables des 24 Heures du Mans, Tome 1 & 2, 2 albums de 160 pages, 39,90 €, éd. Petit à petit / La Diff / Hachette Livre Diffusion