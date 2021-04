Lotus Approved : la tranquillité d'esprit pour l'achat d'occasion

L'achat d'une voiture d'occasion peut parfois se révéler être un parcours du combattant pour les non experts, mais c'est probablement encore plus complexe lorsqu'il s'agit de véhicules sportifs, dont l'usage parfois abusif sur circuit peut amener à d'importantes contraintes et usures mécaniques.

Pour rassurer les clients et fidéliser un peu plus les potentiels acheteurs, Lotus (re)lance son programme d'occasions certifiées, baptisé Lotus Approved. Désormais, le programme est étendu à toutes les Lotus de 20 ans d'âge maximal. L'avantage pour l'acheteur qui passera par ce service est qu'il bénéficiera d'un certificat, de tout l'historique et d'une garantie de 12 mois.

Côté vendeur, pour que sa Lotus soit acceptée par le service "Approved", il faudra qu'elle passe entre les mains d'un technicien qui vérifiera scrupuleusement de nombreux points. Il effectuera également un test routier et une petite remise en état si nécessaire.

Lotus rejoint la longue liste de marques haut de gamme (Porsche avec "Approved", Lamborghini avec "Selezione"...) qui disposent d'un réseau spécifique de certification de ventes de modèles d'occasion, qui gardent ainsi une cote un peu plus soutenue au fil de leur vie.