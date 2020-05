Lotus dévoile des livrées spéciales pour l'Elise

Lotus annonce l'arrivée de quatre nouvelles autos, ou plutôt nouvelles "couleurs" pour l'Elise qui est dans ses dernières années avant un renouvellement bien mérité. Le petit coupé anglais, présent sur le marché depuis 2011 et motorisé par le quatre cylindres Toyota, arbore les couleurs d'anciennes gloires de la marque en compétition.

Noir et or (en hommage à la Formule 1 de 1972), rouge blanc et or (en hommage la Type 49B de Graham Hill), bleu, rouge et argent (en hommage à la Type 81 de Nigel Mansell en 1980) et la blanche et bleue rappelant la Type 18 victorieuse au Grand Prix de Monaco en 1960. Une longue et belle histoire en monoplace pour Lotus qui profite de cette histoire pour relancer un peu l'Elise dans sa version Classic Heritage.

Le constructeur annonce un tarif unique commun aux quatre autos (qui seront produites à seulement 100 exemplaires) : 47 848 €. L'auto dispose de série de la climatisation, du régulateur de vitesse, des jantes ultra légères et des disques de frein spécifiques. La batterie légère au lithium, l'échappement titane et le hard-top en fibre de verre sont en option.