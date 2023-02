Ma voiture fume bleu à l'échappement, que faire ?

Les fumées bleues sont synonymes de la défectuosité de certaines pièces mécaniques. Elles peuvent avoir plusieurs causes : des segments de piston qui n’assurent plus l’étanchéité de la combustion du moteur ; des joints de la queue de soupape défectueux ; des injecteurs déficients ; des bougies d’allumage usées qui remplissent mal leur rôle ; ou plus simplement d’un tuyau de reniflard bouché qui empêche les vapeurs d'huile d'être extraites et qui dégage des fumées bleues à l’échappement.

Pourquoi cette fumée bleue ?

Si vous avez un phénomène d’usure sur la segmentation des pistons ou de joint de soupape défectueux, de l’huile va se retrouver dans la chambre de combustion.

Or, la segmentation assure l'étanchéité du piston. En effet pour assurer sa pleine puissance à votre moteur, la combustion doit s'effectuer dans un bloc totalement étanche. Si les segments sont usés et ne jouent plus leur rôle, l'huile qui se répand alors dans la chambre de combustion va être brûlée et produire cette fumée bleue. Le seul moyen d’y remédier est de remplacer tout le système de segmentation. Mais, bien souvent, le coût est tel, qu’un échange standard du moteur sera moins onéreux.

Les joints de queues de soupapes eux assurent l’étanchéité des soupapes. Avec le temps, ils peuvent devenir poreux ou s’user. Cette usure va laisser l’huile de la queue de soupape entrer dans le moteur à l’ouverture de cette dernière. L’huile est alors consumée dans la chambre de combustion ce qui entraîne l’apparition de fumées bleues. Heureusement, ces joints peuvent être facilement remplacés.

Des injecteurs défectueux quant à eux laissent passer un carburant qui n’est pas brûlé. En effet, le rôle des injecteurs est de permettre l’acheminement du mélange air/carburant jusqu’à la chambre de combustion. Si vos injecteurs n’assurent plus correctement cette transmission le carburant n'est pas brûlé et, là encore, votre voiture va fumer bleue.

Si vous roulez avec un véhicule essence, le problème peut provenir des bougies d’allumage. Ces dernières sont en effet censées provoquer l’étincelle qui va déclencher la combustion du mélange air/essence. Si l’étincelle est insuffisante le carburant ne brûlera pas et les gaz d’échappement seront bleus.

Enfin, dernière possibilité, un simple bouchon obturant le tuyau de reniflard. Ce bouchon va empêcher le reniflard de jouer son rôle en renvoyant les vapeurs d’huile dans le conduit d’admission. Ces vapeurs vont donc se retrouver dans le système d’échappement.

Que faire en cas de fumées bleues ?

Si vous constatez des sorties bleues à l’échappement, le plus évident est de faire réaliser un diagnostic par un garagiste.

S’il s’agit d’un problème de segmentation des pistons, vu le coût de la réparation, vous pouvez tenter d’améliorer la situation en augmentant le grade de viscosité de votre huile moteur. Attention toutefois, ce n’est qu’un palliatif qui vous permettra de rouler encore quelques mois mais qui ne résoudra rien de manière définitive.

Il existe également sur le marché différents types de produits qui sont censés améliorer, voire résoudre, le problème des fumées bleues. Certains ont une action sur les segments en rééquilibrant et en augmentant les compressions et stoppent les micro-fuites d’huile et les suintements ; d’autres restituent aux joints toriques et bagues d’étanchéités en caoutchouc ou néoprène leurs propriétés d’origines. « Maxi compression », « Stop fuite d’huile moteur », « B2 Traitement huile », « Turbo Cleaner », il en existe une pléiade. Mais là encore il ne s’agit que de palliatifs qui peuvent améliorer la situation, mais ne la régleront pas totalement.

Quant aux bougies d'allumage, elles doivent être vérifiées tous les 15 000 km. Si l’une d’elles est défectueuse, il suffit de la changer.

Dans le cas d’un reniflard bouché, là encore il faudra le changer.

Comment éviter les fumées bleues ?

Pour éviter les fumées bleues, mieux vaut profiter d’une révision complète de votre véhicule pour faire contrôler le collecteur d’admission, le compresseur, et éventuellement le turbo pour ceux qui en sont équipés. Cette simple surveillance vous permettra d’anticiper les problèmes futurs liés à la défaillance d’une pièce mécanique et, par voie de conséquence, l’apparition des fumées bleues.