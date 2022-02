Rétromobile 2022 - Les bleus de la Gendarmerie

A l’occasion du renouvellement de son parc véhicules, la Gendarmerie nationale vient tout juste de recevoir ses nouvelles Alpine 110, Seat Leon Cupra, Peugeot 3008 et 5008. Et chacune dispose de sa propre teinte. Certes, les nuances sont subtiles, mais les tenants d’un unique « bleu officiel » vont en voir de toutes les couleurs.

Véhicule iconique conçu et fabriqué en France, l'Alpine A 110 a su séduire grâce à ses performances son agilité, sa précision et sa motorisation de 252 chevaux. Les 26 véhicules commandés par la gendarmerie seront déployés au sein des brigades rapides d'intervention de la gendarmerie nationale. Une fois montés et assemblées à l'usine Alpine de Dieppe (Seine-Maritime), et équipées par la société Durisotti, sur le site de fabrication de Sallaumines (Pas-de-Calais) ces petits bolides ne seront pas livrés en bleu « officiel » de la gendarmerie mais en Bleu Abysse, issue du catalogue Alpine. Les Peugeot 3008 et 5008 seront quant à elles proposées en deux teintes : Bleu Célèbes et Bleu Bourrasque. Et ce n’est pas nouveau !

La première génération de la berlinette, une des premières montures de la brigade rapide d'intervention (BRI) en 1967 arbore une robe bleue Alpine Métal. En 1971 le modèle 1600 cm³ est livré en Bleu moyen . Plus près de nous la Renault 21 2L turbo (1992 – 1995) se pare du Bleu Renault Sport. La Renault Mégane III RS (2011 – 2021) s’affiche d’un beau Bleu Extrême. Mais alors pourquoi autant de nuances ? Par soucis d’économie tout simplement ! Afin de ne pas engendrer de surcoût inutile, la Gendarmerie prend soin de choisir dans le catalogue constructeur, la teinte qui se rapproche le plus du « bleu nuit officiel ».

Alors sur le stand du musée de la gendarmerie du Rétromobile 2022 regardez avec attention la teinte de l’Alouette II, de la motoneige des JO d’Albertville en 1992, et de l’ensemble des 11 véhicules présentés.