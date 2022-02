Mais où sont donc passées les occasions à 1 000 € ?

Cela ne me rajeunit pas, mais en 2008, j'écrivais pour Caradisiac un article intitulé "Une bonne occasion pour 1 000 €, c'est possible ?". Avec pour bilan : "Il est clair que l'achat d'une voiture à 1 000 euros ne se fait pas sans risque. Il est évident que la probabilité d'avoir à remplacer des pièces et à faire face à des frais est plus grande que pour une voiture plus récente. C'est enfoncer des portes ouvertes que de le rappeler. Mais en privilégiant des modèles faisant partie de notre sélection, en prenant son temps, et en ne négligeant pas l'essai et l'historique d'entretien de la voiture, il est tout à fait possible de rouler, pour une mise de départ de 1 000 €, dans un véhicule très correct, et qui pourra encore vous emmener loin."

En février 2020, je posais la même question, mais pour un budget de 1 500 € (déjà 50 % de plus !), avec une réponse peu ou prou équivalente.

Mais aujourd'hui ?

Aujourd'hui on observe une disparition quasi intégrale de ces "bonnes occasions" à petit budget. Sur La Centrale par exemple, les occasions à moins de 1 000 € sont à l'heure où ces lignes sont écrites 111, sur un total de 279 000 annonces. Pas vraiment un bon exemple cependant, car La Centrale est un site où les professionnels sont les vendeurs très majoritaires, et où on trouve donc essentiellement des autos plus récentes, qui peuvent rapporter une marge. Mais, même sur le bon coin, les autos à bas prix ne représentent qu'un pourcentage assez faible des annonces.

Sur les 699 000 annonces automobiles, les autos affichées à 1 100 € ou moins, et qui n'affichent pas non plus 400 000 km (nous avons fixé la barre à 200 000 km), représentent 10 700 annonces, soit 1,5 % seulement ! Pour moins de 1 000 € pile, c'est 10 300 annonces.

Plus de 10 000 autos me direz-vous, c'est déjà pas mal... Mais attendez ! Sur cet échantillon, les constatations sont claires. Plus de la moitié des offres sont en réalité soit de véritables épaves, soit des cas très douteux !

Nous avons dans le désordre :

les autos affichées à moins de 200 000 km mais qui en réalité en ont 280 000, 350 000, voire plus de 400 000, mais qui apparaissent dans les résultats de recherche car le malin vendeur a notifié 350 km au lieu de 350 000 (un classique).

les autos accidentées, avec plusieurs milliers d'euros de travaux à la clé.

les autos en panne, qui ne démarrent pas, qu'il faut venir chercher sur plateau.

les autos qui sont vendues très explicitement "en l'état", comprenez qu'elles sont dans un état assez avancé de délabrement, aussi bien niveau carrosserie que mécanique.

les autos vendues sans contrôle technique (on rappelle ici que c'est illégal, et qu'on peut vendre une auto, même avec un CT en contre-visite), ce qui signifie en lisant entre les lignes "je sais qu'il ne passera pas, y'a trop de frais à faire sur la voiture, donc vous vous débrouillerez"...

Pour exemple et anecdote, voici ce que nous avons pu lire, en parcourant à peine une cinquantaine d'annonces (vous noterez le soin apporté à la rédaction des textes) :

Moteur change facture a lappuie vente professionnelle ou export travaux a prevoir dou le prix echange possible ecoute toute proposition premier arrive premier servi

Vend golf 4 en l 'état. Ne démarre plus.

Je la vend dans L’etat sans Controle technique

Vent dans l'état sans contrôle technique

vend Ford focus , embrayage hors service, plus de détails par mail

je vend mon véhicule dans l'état j'ai tout changé dessus embrayage, injecteur et tout se qui va avec les injecteurs, démarreur et vidange faite, il y a juste une bougie coincé dedans

A vendre en l'état car quelques bricole son a prévoir Support moteur côté conducteur à prévoir Aille gauche de couloir différent (grise)Et un contrôle technique a prévoir A par sa tous et correct vue son âge

Dans l état moteur changer et frais à prévoir durite de turbo et câble frein à main

Entretien à jour. Pneu neuf.Courroie de distribution faite à 190000km.Soucie au niveau du robotde boîte

Peugeot 306 très bon état démarre et roule problème tringlerie de vitesse vendue dans l’état

À vendre Lancia tema turbo i.e en l’état ne démarre plus

Vendue Suite casse moteur La Culasse est démontée pour voir l'état

A prévoir : CT / révision / 2 pneus La centralisation ne fonctionne pas Le coffre ne ferme pas Peinture écaillée

La voiture démarre et roule parfaitement

Et le top du top (remarquez le vendeur est transparent, on ne peut pas lui enlever ça !) !

"Ayant glissé dans un rond point pour finir sur un trottoir pas mal de pièces en dessous du véhicule sont endommagées, le plastique de décoration en bas des portières à également pris.

SOUS LE CAPOT R.A.S TOUT FONCTIONNE CORRECTEMENT LA VOITURE ROULE.

Un mécanicien Ford à vu la voiture et il faut changer :

Jentes, Pneus, Amortisseur, Fusée plus roulement, Bras, Berceau arrière, Bras inférieurs, Pivots, Tirants

Il faut venir chercher la voiture en l’état, pour plus d’informations me contacter."

Bref, en réalité les "vraies" bonnes occasions sont bien cachées parmi la forêt d'autos parfaitement douteuses. Même s'il y en a, quand on cherche bien. Celles avec contrôle technique Ok, carnet et factures, et pour lesquelles "tout fonctionne". Elles sont rares, mais existent.

Mais venons-en à l'interrogation principale posée ici. Que s'est-il passé ? Où ont donc disparu les bonnes affaires à petit budget ? Celles qui étaient achetées en première voiture juste après le permis, celles choisies par les étudiants sans le sou, par les familles très modestes pour servir de deuxième voiture, devenue indispensable ?

Les primes à la conversion

Il y a à notre sens deux explications majeures. Tout d’abord, l'effet indéniable et finalement désastreux des primes à la conversion.

Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, et la volonté de "verdir" et rajeunir le parc automobile, le rendre aussi moins polluant, il a été mis en place une "prime à la conversion". Elle permet de bénéficier d'une aide à l'achat d'un véhicule neuf, ou récent, plus ou moins importante selon ses revenus. Elle est montée et monte toujours jusqu'à 5 000 € pour les ménages les plus modestes.

Mais, pour l'obtenir, il faut mettre au rebut un "vieux" modèle, en l'occurrence un diesel d'avant 2011, ou une essence d'avant 2006. Et même si bien plus âgé, ça marche aussi évidemment.

Du coup, de nombreux ménages, qui possédaient une vieille auto, qu'ils auraient justement pu vendre à un particulier contre 1 000 €, l’ont cédée pour destruction dans le cadre de cette prime à la conversion, alors qu'elle roulait encore parfaitement bien ! Mais on peut les comprendre, revendre 1 000 € ou récupérer entre 1 000 € et 5 000 € en prime à la conversion, sans s'embêter à passer des annonces, le choix est assez vite fait.

Et cela n'est pas marginal ! En effet, depuis 2017, ce sont près de 1,4 million de primes qui ont été versées. Et l'objectif de 1,5 million de primes versées durant le quinquennat sera probablement atteint voire dépassé.

Ce sont donc 1,5 million de voitures anciennes, dont beaucoup en bon état mais sans grande valeur, qui ont été escamotées, et n'arriveront jamais sur le marché de l'occasion. On tient là une explication majeure à la disparition des occasions pas chères.

D'autant que la prime à la conversion a eu un autre effet pervers : elle a fait augmenter les cotes de nombreuses autos. En effet, si on peut les valoriser à plus de 1 000 €, voire 2 500 € pour certaines, en prime, pourquoi ne pas les vendre aussi un peu plus cher en occasion, puisque c'est leur valeur intrinsèque (certes subventionnée, mais réelle) dictée par le gouvernement ? Ce phénomène est plus marginal, c'est évident, mais compréhensible.

Le phénomène "youngtimer"

Qui s'intéresse un tant soit peu à l'automobile en a forcément entendu parler. Le point de départ est la nostalgie des automobilistes devenus aujourd'hui quarantenaires ou cinquantenaires, qui se remémorent avec émotion les instants passés dans la voiture de leurs parents, et qui n'ont qu'une envie : trouver et acheter la même ! Par extension, c'est le phénomène qui donne un regain d'intérêt à tous les véhicules des années 80 à fin 90, voire début 2000.

Ainsi, les Citroën BX, Peugeot 405, Renault 21, Supercinq, BMW série 3, Mercedes 190, les petites GTI, S16, XSI, GT et autres petites sportives, dont les cotes avaient atteint les bas-fonds, remportent désormais un succès fulgurant.

Avec à la clé des cotes qui remontent en flèche, parfois de façon parfaitement inconsidérée. Une sorte de bulle automobile, qui ne semble pas près d'éclater.

Mais du coup, toutes ces autos, qu'on trouvait autour de 1 000 € en occasion, parfois même moins ! Passent toutes au-dessus de cette barre, et montent allègrement parfois jusqu'à 2 000 €, 3 000 € ou bien plus encore ! Aujourd'hui une simple Peugeot 205 Junior en bon état peut s'échanger 2 500 €, une Citroën BX qui il y a 10 ans ne trouvait preneur qu'en la donnant, peut s'échanger entre 1 500 et 3 000 €, voire 6 ou 7 000 € pour une version GTI, Sport ou 16 soupapes. Pareil pour une Xantia V6 Activa, dont la cote atteint des sommets. Et on ne parle pas des 205 GTI et autres Clio Williams.

Même le Fiat Multipla semble valoir de plus en plus cher, c'est dire !

Vous l'aurez donc compris, avec la rareté grandissante, et le succès de ces modèles, plus moyen d'en trouver à prix abordable, ou alors dans des états de vétusté avancée.

La combinaison de ces facteurs fait, vous l'aurez compris, qu'il est de plus en plus ardu de trouver une bonne occasion autour de 1 000 €, ce qui était encore possible il y a de cela 4 ou 5 ans. Il faut aujourd'hui mettre beaucoup plus sur la table. Au grand dam des petits budgets. Et la tendance va avoir beaucoup de mal à se retourner, puisque les restrictions de circulation de plus en plus drastiques vont imposer l'achat, y compris en occasion, de modèles de plus en plus récents, et chers...