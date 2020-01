Malus : le barème WLTP retardé ?

Le barème du malus écologique a été revu le 1er janvier 2020, mais le gouvernement a déjà prévu une nouvelle grille pour cette année. Celle-ci prendra en compte une évolution majeure : la norme WLTP.

Avec elle, la mesure des consommations et des émissions "officielles", celles données par les marques, est plus sévère et donc plus proche de la conduite réelle. Forcément, les valeurs obtenues sont plus élevées. Le gouvernement l'a pris en compte et a donc prévu un barème plus souple, avec une grille décalée de 28 g/km de CO2. Le seuil de déclenchement remontera ainsi de 110 à 138 g/km.

Mais une grosse incertitude demeure : la date d'entrée en vigueur du barème WLTP. Fin 2019, elle était prévue pour le 1er mars 2020. Mais selon une source gouvernementale citée par le Parisien, il pourrait y avoir un report. Cette source indique que ce devrait être en juillet, soulignant : "c'est une grosse usine à gaz à mettre en place et les services ne sont pas prêts".

Ce retard à l'allumage s'explique en partie par une autre grande nouveauté du barème WLTP : il y a une valeur de CO2 précise selon la configuration du modèle. Le malus ne dépendra pas seulement du moteur, mais aussi de l'équipement, notamment la taille des jantes. En clair, le nombre de données pour les certificats d'immatriculation va exploser.

Le retard peut aussi trouver origine dans un lobbying des constructeurs. Mais avec le WLTP, il y a deux camps, les gagnants et les perdants ! Des modèles seront plutôt favorisés par le WLTP, qui donnera des malus moins élevés, tandis que d'autres seront pénalisés, avec des malus encore en hausse.

Faut-il d'ailleurs acheter maintenant ou attendre ? Tout dépend du modèle que vous visez. Le bon point, c'est que cette fois, une bonne partie des constructeurs donne les valeurs CO2 avec le WLTP. À vous de regarder, on vous redonne les deux barèmes.

Le barème actuel NEDC corrélé

Le barème WLTP