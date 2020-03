Marché auto 2020 : une crise pire que 2008 ?

Plus de 15 % de baisse pour les Etats-Unis, 13 % pour l'Europe et 10 % pour la Chine, les prévisions du cabinet d'analyse IHS Market sont alarmistes pour 2020. La crise du coronavirus n'en est qu'à ses débuts que, déjà, les analystes font des projections sur l'état du marché automobile mondial d'ici le 31 décembre.

"L'industrie automobile mondiale s'attend à voir une chute instantannée et sans précédent de la demande en 2020, avec des ventes mondiales prévisionnelles en chute de plus de 12 % par rapport à 2019, à 78,8 millions d'units. Cela représente une baisse de 10 millions d'unités par rapport à nos prévisions de janvier, avant la crise du coronavirus. Une chute de 12 % en 2020 serait bien pire que la dégringolade et la crise mondiale de 2008/2009", conclut IHS Market.

Pour la Chine, l'analyse est toutefois complexe, puisque l'Empire du Milieu redémarre progressivement toutes ses usines. La contrainte actuelle pour la Chine est plutôt de savoir comment vendre les produits puisque les exportations sont très limitées, notamment vers l'Europe et les Etats-Unis qui deviennent le nouveau foyer mondial.