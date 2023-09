Marché du pneu: la préoccupante percée des modèles premier prix

Les pneus premier prix ne sont pas vraiment réputés pour leur qualités routières. Lors de ses derniers tests annuels, dont Caradisiac s’était fait l’écho, le Touring club de Suisse posait par exemple le problème en ces termes : « les distances de freinage mesurées sur chaussée mouillée sont particulièrement alarmantes : là où le Continental PremiumContact 6 s’arrête, une voiture équipée de pneus DoubleCoin DC99 roule à une vitesse résiduelle de 52 km/h, avec une distance supérieure de 25 mètres ». Sur 50 pneus testés, l’organisme en avait ainsi classé 7 dans la catégorie « à éviter ».

A éviter, donc, mais en vente libre malgré tout, soit en centre auto soit sur Internet, canal de vente qui représente actuellement 28% du volume global de pneus tourisme…mais 45% des pneus premier prix selon les chiffres tout juste publiés par le Syndicat du pneu. En clair, on vient sur Internet chercher un prix, sans se préoccuper des prestations réellement offertes.

A la faveur de tarifs moyens deux fois moins élevés que ceux des marques premium type Michelin ou Continental, ces produits voient leurs volumes de vente progresser rapidement : 21,4% de hausse de janvier à juin selon le Syndicat professionnel, quand les modèles haut de gamme baissaient de 2,9%.

« L’intérêt accru des automobilistes pour les pneus premier prix, généralement d’origine asiatique, est la conséquence de la pression économique sur le budget des automobilistes. Cette tendance qui banalise le produit et tire le marché vers le bas doit être surveillée attentivement » commente Dominique Stempfel, Président du syndicat.

Résultat, ces modèles souvent peu recommandables affichent une part de marché record de 19% au premier semestre, alors même qu’ils évoluaient entre 13 et 16% ces dernières années.

Dans le même temps, les marques premium restent tout juste majoritaires avec 50% de part de marché, loin des 59% constatés au premier semestre 2021.

Cette évolution du marché tient en un mot : inflation. « Après une première surchauffe post-confinement, les prix moyens ont commencé à croître au second semestre 2021 pour atteindre des niveaux inédits au second semestre 2022. La barre des 100€ sur les pneus tourisme a été franchie durant le second semestre 2022. La décrue s’est amorcée dès janvier 2023 », détaille le Syndicat du pneus.

Mais ladite décrue reste trop faible pour profiter aux pneus premium ou de catégorie B, aux prestations assez proches. En clair, le pneu de qualité s’apparente désormais à un produit de luxe.

Or, quelles que soient les aides à la conduite dont une voiture dispose, son premier équipement de sécurité consiste en ces quatre pièces de caoutchouc la reliant à la route.