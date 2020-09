Maserati change de logo et annonce le SUV compact Grecale

Maserati entre dans une nouvelle ère. À l'occasion d'un événement organisé à Modene, le Trident a dévoilé son nouveau porte-drapeau, la supercar MC20. Avec ce véhicule, tout change, même les logos !

La marque le dit elle-même, c'est une évolution et non une révolution, pour rendre les logos "plus contemporains". Le badge ovale visible au-dessus de la calandre devient bicolore. Le rouge est abandonné, il reste donc le bleu et le blanc. Le trident a été décollé de la partie basse. Le logo présent sur les flancs est simplifié : exit la flèche et l'ovale, il ne reste que le trident. Enfin, le lettrage à l'arrière est revu en douceur et adopte un aspect chrome satiné.

Le coup d'envoi de cette nouvelle ère a été l'occasion de confirmer un festival de nouveautés. Si le constructeur s'est offert un nouveau porte-étendard, il est conscient de la nécessité de développer la gamme et de renouveler les vieux modèles. 2021 sera une année chargée puisque Maserati dévoilera enfin une toute nouvelle GranTurismo. Et la firme a confirmé l'arrivée d'un deuxième SUV, petit frère du Levante. Celui-ci se nommera Grecale.

Grecale est le nom d'un vent qui souffle en mer Méditerranée (grec en français). Maserati poursuit ainsi une longue tradition, puisque plusieurs modèles ont des noms de vent (dont Ghibli et Levante). Pour l'instant, la marque n'a pas donné davantage d'informations sur le modèle, on devine juste sa silhouette musclée sur ce teaser.