Voici la nouvelle Maserati MC20

On n'échappe pas à la législation actuelle, même lorsqu'on s'appelle Maserati. Le constructeur avait la lourde tâche de proposer une relève aux vieillissantes GranTurismo et GranCabrio. La tâche était d'autant plus délicate que la concurrence est particulièrement rude aujourd'hui : Lamborghini, McLaren, AMG, Porsche, Ferrari, toutes ces marques ont un coupé sportif au catalogue.

La MC20 est donc le renouveau de Maserati en la matière. Le coupé se dévoile avec un look totalement inédit, qui n'est pourtant pas sans rappeler certaines autos de la catégorie. Il est très fréquent que les designers s'inspirent de ce qui se fait ailleurs, et l'on retrouverait presque des touches de McLaren sur cette MC20, qui passe aux portes papillon.

A l'intérieur, le volant est entouré de grandes palettes qui permettront de passer les vitesses à la volée en toutes circonstances. L'instrumentation est numérique, et l'écran tactile sur la console centrale totalement nouveau. Les boutons de sélection de la boîte de vitesses sont incorporés dans la console en carbone.

Sous le capot, un tout nouveau moteur V6 suralimenté et hybride de 630 ch et 730 Nm.

Plus d'informations à venir dans les prochaines heures.