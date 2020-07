Maserati dévoile la nouvelle Ghibli à micro hybridation

D'un constructeur haut de gamme comme Maserati, nous pouvions probablement en attendre plus. Mais l'hybridation n'est qu'à l'échelle du "micro" sur la Ghibli Hybrid qui n'est ni hybride rechargeable, ni full hybride. Sous le capot de l'une des premières Maserati électrifiées, un quatre cylindres 2.0 turbo qiu est en fait dérivé de celui de l'Alfa Romeo Giulia Veloce, associé à une partie électrique en 48V avec un alternodémarreur entraîné par courroie (et non un moteur électrique intercalé au niveau de la transmission). Un bloc toutefois largement remanié selon Maserati : "le système de commande électronique du moteur est également complètement différent, avec un passage à un calculateur Bosch de nouvelle génération. En pratique, il ne reste du moteur d'origine que les dimensions et une partie de la culasse : il a été transformé, à Termoli, en un véritable moteur Maserati."

L'ensemble revendique 330 ch à un peu plus de 5700 tr/mn et 450 Nm de couple maximal, tout de même haut perché (4000 tr/mn). Le 0 à 100 est abattu en 5,5 secondes sur cette Ghibli dont les rejets de CO2 sont pour l'instant en cours d'homologation, mais situés entre 192 et 216 g/km de CO2 sur cycle WLTP, probablement selon les versions. Des rejets assez élevés qui se justifient par deux paramètres : l'absence de vraie hybridation, et le poids de la Ghibli hybride, homologué à 1950 kg.

Maserati met en avance la sonorité moteur sur ce bloc à 99 % Maserati : pas d'amplification du son dans l'habitacle, seulement un travail sur l'échappement pour obtenir une réelle sonorité spécifique.

De série, la Ghibli Hybrid est généreusement dotée avec le son Harman Kardon Premium (Bowers & Wilkins en option), une multitude d'aides à la conduite dont le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop&Go, la caméra 360° ou encore l'alerte de recul lorsque l'on sort d'une place de parking, notamment.

Côté technologie, il fau par ailleurs noter la présence d'un nouveau système embarqué de 10,1 pouces, "Maserati Intelligent Assistant", qui est en fait basé sur Android Automotive, le système d'exploitation de Google pour les automobiles