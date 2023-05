Maxime et son "love boat" : une BMW 840 CI de 1993

Lorsqu’en cette année 2016, Maxime cherche une voiture, son choix s'oriente plutôt vers une Citroën XM. Mais un ami, peut-être désolé des drôles de goûts de son complice, lui a montré une BMW 840 CI. "Et j'ai craqué" avoue aujourd'hui le jeune chef de projet IT. Sa recherche n'a duré que deux jours. Le peu de temps qu'il lui a fallu pour mettre la main sur l'un des premiers exemplaires immatriculé en France en 1993 par l'un des avocats de Bernard Tapie. Il saute sur l'occasion.

Ce sont les héritiers de l'homme du barreau qui vendent l'auto. Elle est affichée à 15 000 euros. Maxime n'hésite pas, même s'il sait que la voiture n'est pas en excellent état. Seuls 4 cylindres sur les 8 fonctionnent. Qu’à cela ne tienne, la 840 va directement faire un stage au garage, ou un ami (mécanicien BMW) la remet en état. Quelque temps, et 6 000 euros plus tard, elle est prête à prendre la route du haut de ses 180 000 km. Depuis il a effectué près de 40 000 km à son bord, sans encombre, ou presque. "Juste une frayeur sur le périf : la direction qui ne répondait plus. cassée net".

Un calvaire pour le passager arrière

À part cet incident, qui aurait pu très mal se terminer, rien à signaler. Le paquebot et son capitaine coulent des jours heureux. En revanche, celui qui est assis à l'arrière de coupé 2 + 2 sans montant central, est un tantinet moins ravi. "On a voyagé à trois sur de longs trajets, et celui qui grimpait à l'arrière, c'est celui qui souhaitait dormir", la position allongée étant la seule possible. En revanche, la taille du coffre est étonnamment grande pour un coupé, qui affiche tout de même près de 4,80 m.

Mais si le passager arrière est maltraité, ceux de l'avant sont parfaitement à l'aise dans leurs sièges en cuir. L'équipement est complet et comprend même le téléphone. Pourtant, Maxime regrette un peu la pingrerie de l'avocat de Bernard Tapie qui l'a acheté neuve et aurait pu prendre l'option siège électriques à mémoire prévue au catalogue. "Et le petit store occultant à l'arrière".

Reste qu'une voiture de 1 800 kg, équipée d'un V8 de 280 ch et d'une boîte auto à 5 rapports doit avoir des goûts prononcés pour le sans-plomb, ce qui pourrait expliquer les quelques réticences de son premier propriétaire à alourdir l'addition d'achat, histoire de garder ses sous pour faire le plein. Mais la consommation, Maxime n'en a cure. "de toute façon, la jauge est cassée". Et il dispose de quelques autres autos dans son garage, dont une Renaut Twingo 3 moins gourmande au quotidien. Quant à l'assurance, la 840 fête ses années ses 30 ans et va passer en mode collection. Même les paquebots, en vieillissant, permettent de faire quelques économies.