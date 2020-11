Mazda pourrait commercialiser une Toyota Yaris rebadgée, produite en France

Présente au catalogue depuis 2015, la Mazda 2 commence doucement à prendre de l'âge. Mais on sait à quel point le renouvellement des petites citadines pose problème au constructeur. Il faut en effet investir de lourdes sommes d'argent pour mettre ces autos aux futures normes (Euro 7), sur un segment où la rentabilité est l'une des plus faibles. On comprend alors la réticence de certaines marques à renouveler des modèles qui seront peut-être vendus à l'équilibre, voire à perte.

Il reste toutefois une solution : la collaboration entre grands constructeurs. Et justement, le partenariat technique entre Toyota et Mazda pourrait servir aux deux marques. Toyota possède une bonne expérience avec la Yaris qui servirait à Mazda afin de renouveler la Mazda 2 d'ici deux ans, selon une présentation des résultats financiers, dans laquelle Mazda parle de proposer un véhicule Mazda basé sur la Yaris hybride, en Europe.

Ce planning coïnciderait en effet avec la fin de vie de l'actuelle Mazda 2, qui ne pourra probablement pas passer la nouvelle norme Euro 7. L'arrivée de cette auto chez Mazda serait par ailleurs, potentiellement, une bonne nouvelle pour l'emploi français puisqu'elle serait assemblée sur les mêmes lignes que celles de la Yaris, à Valenciennes chez Toyota.