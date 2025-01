Mc Murtry Spéirling Pure : le dernier joujou extraordinaire du milliardaire

Les acheteurs de supers, hypers ou ultras cars souffrent du syndrome de Peter Pan. Quand ces adultes qui refusent de grandir s’offrent l’une de ces autos très très chères, et très très puissantes, c’est une manière de s'approprier un nouveau jouet.

Certes, et c’est souvent le cas, lorsque le joujou est homologué pour la route, il peut, aussi servir de moyen de transport, justifiant ainsi son utilité, du moins sur le papier. Mais lorsqu’il est réservé à un usage sur circuit, il se transforme instantanément en dinky toy grandeur nature pour grands garçons.

Petit poids et gros chèque

C’est le cas de la Mc Murtry Spéirling Pure : une auto vendue au tarif de 954 000 euros, le prix à payer pour un usage en track days only. Les clients qui signeront un éventuel chèque sont donc de grands enfants, mais son géniteur aussi, même s'il est d'une autre trempe.

Car selon les pédopsychiatres, les bambins se partagent en deux camps : ceux qui jouent aux Playmobil, et ceux qui jouent aux Legos : les premiers ont de l’imagination, et les seconds sont des bâtisseurs. David Mc Murtry, lorsqu’il était en culottes courtes, était indéniablement dans le camp des joueurs de Lego.

Cet ingénieur, né en 1940, a effectué toute sa carrière dans l’aéronautique, d’abord chez Bristol, puis chez Rolls lors du rachat du premier par le second en 1966. Un bon salaire, une chouette évolution de carrière au sein du concepteur de moteurs d’avions ne font pas forcément le bonheur, et surtout ne suffisent pas à nourrir l’ambition de l’anglo-irlandais.

Surtout qu’en 1973, il met au point une nouvelle sorte de sonde qui remporte un gros succès. Sauf qu’il n’est que salarié de Rolls, et les gains financiers de l’affaire ne sont pas pour lui. Alors, il s’en va voler de ses propres ailes et fonde sa propre entreprise avec un autre larron de l’aviation. Et ça marche. Sa boîte, baptisée Renishaw s’impose rapidement. Dix ans après son lancement, la start-up devient une grosse entreprise cotée en Bourse et emploie 5 000 personnes.

David Mc Murtry, devenu Sir Mc Murtry, parvient même, après une bataille juridique, à récupérer la propriété des brevets qu’il avait développés chez Rolls. En 2018, il finit par lâcher les rênes de son affaire et se retrouve alors, selon Forbes, à la tête d’une fortune évaluée à plus de 1,4 milliard d’euros.

De quoi couler une retraite heureuse, d’autant que l’ingénieur a atteint 78 ans à ce moment-là. Mais à l’âge ou d’autres jardinent, lui crée une nouvelle entreprise. Mc Murtry Automotive se destine, comme son nom l’indique, à l’automobile, et son infatigable boss envisage la création pure et simple d’une marque de voitures.

Pour y parvenir, il va débaucher l’un des barons du milieu : Thomas Yates, un ingénieur qui a notamment travaillé, chez Mercedes, à la conception des F1 de Lewis Hamilton et Nico Rosberg pendant les années de baraka de l’étoile de Stuttgart. Les deux hommes et une poignée de techniciens vont mettre au point, durant trois ans, la Mc Murtry Spéirling Pure. Pourquoi Spéirling, avec cette étonnante orthographe ? Car en Gaélique irlandais, ce curieux terme désigne l’orage.

En 2022, un premier prototype est prêt, et un orage silencieux s’abat sur le festival de Goodwood cette année-là. Car c’est une auto électrique de 1 000 ch qui se présente au départ et va pulvériser le record de la piste en 39,08 secondes avec un 0/100 km / h en moins de 1,4 s. Non seulement la Mc Murtry est puissante, mais en plus elle est légère et pèse un poil moins de 1 000 kg.

Aspirateur et fibre de carbone

En fibre de carbone, elle ne dépasse pas 3,57 m et, pour ne pas décoller du sol, elle utilise un ventilateur aspirateur comme la Brabham BT 46 du championnat du monde de F1 1978. L’effet wahou est immédiat et Mc Murtry décide, un an plus tard, après avoir peaufiné l’engin, de le produire en 100 exemplaires pour la jolie somme de 954 000 euros.

Quand on veut s’offrir un joujou aussi exclusif qu’inutile, on ne mégote pas sur les tarifs. Les premiers exemplaires assemblés devraient être livrés cette année, mais Sir Mc Murtry n’en remettra pas les clés. Il nous a quitté il y a quelques jours à l’âge de 84 ans. Mais il aura néanmoins pris le volant du premier exemplaire de son dernier jouet, de son dernier Lego.