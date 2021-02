McLaren Artura : rendez-vous le 17 février

La McLaren Artura sera une petite révolution pour la marque de Woking puisque ce sera le premier modèle hybride qui ne sera pas vendu en édition limitée et à une élite. L'hybridation n'est en effet pas totalement nouvelle puisqu'elle existait déjà sur la P1, mais ici, elle sera dans un format nettement plus "mainstream".

L'Artura adopte un tout nouveau V6 suralimenté et hybride associé à une structure monocoque en carbone ultra légère. Malgré l'apparition de l'hybridation (dont les données techniques demeurent pour l'instant confidentielles), le poids du coup devrait ainsi rester très acceptable. On sait tout de même que l'Artura pourra rouler sur de courtes distances en mode électrique, signe qu'une batterie de capacité non négligeable sera présente.

Sur le plan du design, en revanche, il ne faudra pas s'attendre à une révolution mais plutôt à une continuité de ce qui a été fait sur la "Super Series" avec les 720 et 765 LT. Nous aurons la réponse définitive le 17 février, à une heure du matin.