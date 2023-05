Même Caterham teste la technologie électrique

Depuis 1973, Caterham produit la descendante de la fameuse Lotus Seven conçue originalement par le génial Colin Chapman. La philosophie de ces sportives puristes n’a jamais vraiment changé depuis ce temps, même si leurs performances ont régulièrement augmenté grâce à des versions de plus en plus performantes et affutées. Disposant de châssis très simple, quasiment dépourvue d’électronique, les Caterham sont connues pour leur rapport poids-puissance à la pointe, leur pilotage exigeant et les fortes sensations qu’elles procurent.

Mais même ces Caterham passent à l’électrique. La société anglaise profitera en effet du prochain Festival of Speed de Goodwood pour dévoiler le concept EV Seven, une sportive dont le moteur thermique est remplacé par un moteur électrique de 240 chevaux et 250 Nm de couple installé sur le train arrière. Le bloc fourni par Swindon Powertrain est connecté à des batteries d’une capacité nette de 40 kWh (51 kWh brut) et l’auto pèse 700 kg tout rond. C’est 70 kg de plus qu’une Seven 485 thermique de 240 chevaux, mais ça reste léger dans l’absolu. Caterham annonce un 0 à 60 mph (96 km/h) abattu en 4,0 secondes.

De la recharge rapide sur circuit

Caterham imagine l’auto dans des journées circuit avec des sessions de 20 minutes de roulage, puis de 15 minutes de recharge rapide à 150 kW via un équipement spécial sur place. La marque assure que la gestion des batteries est optimisée pour la conduite intensive en piste mais pour l’instant, il ne s’agit que d’un prototype n’ayant pas vocation à rejoindre le monde de la série tout de suite. Rappelons qu’en raison de ses très faibles volumes de production, Caterham peut théoriquement continuer de vendre des voitures thermiques même après 2035.