Mondial de l'Auto 2024 - Devalliet Mugello : une Caterham à la française…

Avec ses roues externes et ses blocs phares chromés, elle a des airs de Caterham, mais c'est une Deviallet : une marque créée par Hervé Valliet, industriel expert en tôlerie fine, et qui produit en France, plus précisément à Tullins (Isère). Du reste, ce modèle Mugello (en hommage au circuit automobile de la Toscane) se veut chic et distingué avec sa face avant façon nez de requin, son double bossage arrière surmonté de deux arceaux, et ses jantes à rayons.

Tout indique qu'elle distille un agrément de conduite certain. Grâce à des performances élevées déjà, son 4 cylindres 1.6 turbo essence de 225 ch d'origine Peugeot n'ayant que 755 kg à propulser (avec un chauffeur de 75 kg) grâce à un format ultra-compact (3,86 m de long) et un châssis en aluminium (cellule et berceaux avant/arrière). Ainsi le 0 à 100 km/h est-il gobé en 4s6 secondes seulement. Comptant cinq vitesses, la boîte livrée en série peut être remplacée par un modèle à six rapports.

La partie cycle n'est pas en reste avec une double triangulation réglable à l'avant comme à l'arrière, et des disques de 245 mm mordus par des étriers à 4 pistons à l'avant, sans ABS. Si les pneus Michelin Classic Collection en 205/70 R15 vous laissent perplexes, sachez qu'un différentiel à glissement limité optionnel annonce une meilleure motricité. Tarif : à partir de 88 400 € (hors options et personnalisations), auxquels s'ajoutent de petits malus, de 240 € au minimum.