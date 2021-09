Caterham Seven 170 : le même rapport poids/puissance qu’une Porsche Taycan avec… 85 ch

A 1 103 kg, une Alpine A110 est aujourd'hui considérée comme légère. A 922 kg, une Lotus Elise va encore plus loin. Et ne parlons même pas des 595 kg de l'Ariel Atom 4. Mais Caterham joue dans une division encore supérieure. Son modèle le plus lourd importé dans l'Hexagone actuellement, la Seven 485 CSR pèse en effet 580 kg. Et voici maintenant dévoilé le poids mouche : la Seven 170 avec seulement 440 kg !

Combinant à la fois la maxime « light is right » et le principe du downsizing, pas besoin d'un monstre de puissance sous son capot pour l'animer, juste d'un petit 3 cylindres suralimenté de 660 cm3 envoyant 84 ch et 116 Nm aux seules roues arrière équipées de fins pneus en 155 de large. Juste ce qu'il faut pour expédier le 0 à 100 km/h en 6,9 s avec un plaisir de conduite atteint bien avant les limitations de vitesse ! Son rapport poids/puissance de 5,24 kg/ch la met en fait au même niveau qu'une Porsche Taycan, forte de 408 ch en Overboost certes, mais devant déplacer aussi 2 125 kg.

Bonne nouvelle pour notre côté de la Manche : la Caterham Seven 170 respecte non seulement la norme Euro 6, ce qui lui permet d'être légalement importée sur le continent, mais est homologuée de plus à 109 g/km de CO2 WLTP, ce qui n'entraîne donc pas de malus. Deux versions sont proposées, 170S ou 170R, la seconde se montrant à peine plus radicale que la première, à des tarifs démarrant à 29 495 € (hors TVA).