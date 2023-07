Caterham Project V : la révolution électrique à l'Anglaise

Tout le monde connaît Caterham pour ses voitures de sport minimalistes, dont le châssis reste très proche de celui de la Lotus Seven de 1957. De véritables « baignoires » ultralégères, dont la conception permet d’afficher un rapport poids-puissance record tout en imposant un pilotage académique.

La Project V n’a pas grand-chose à voir avec ces Caterham « à l’ancienne ». Dessinée par le nouveau designer de la marque Anthony Jannarelly, elle prend la forme d’une voiture de sport moderne avec une silhouette de berlinette. Construite sur la base d’un châssis composé de fibre de carbone et d’aluminium, elle possède surtout un moteur électrique de 271 chevaux installé sur le train arrière, alimenté par des batteries d’une capacité de 55 kWh. Elle ne pèserait que 1 190 kg sur la balance malgré la présence de ses batteries, pourrait abattre le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et rouler 400 km avant de devoir se recharger (jusqu’à 150 kW de puissance en courant continu).

Un modèle de série dès 2025 ?

Il ne s’agit pas d’une simple étude de Style, Caterham expliquant qu’une version de série de l’auto pourrait arriver dès la fin 2025 (ou début 2026 au plus tard). Ce qui coïncidera presque avec l’arrivée de la nouvelle Alpine A110 électrique, attendue pour la seconde partie de la décennie et basée elle aussi sur une mécanique électrique. Notez qu’elle n’a pas vocation à remplacer la Caterham Seven mais plutôt à l’épauler, en formant le nouveau haut de gamme polyvalent de la marque. L’addition devrait être salée…