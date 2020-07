Mercedes AMG GT : petit changement mécanique

Mercedes a décidé de simplifier sa gamme AMG GT en ne proposant plus qu'une seule version, en dehors de la variante "R". Il était en effet possible de choisir entre AMG GT (476 ch) et AMG GT S (522 ch), mais désormais, il n'y aura plus qu'un choix : le V8 est poussé à 530 ch, sur le coupé comme le cabriolet avec la version AMG GT (tout court) qui reste donc au catalogue, seule.

L'auto dispose de série, en coupé et cabriolet, du châssis piloté AMG Ride Control avec sélecteur de mode de conduite, et du différentiel électronique. Les freins en céramique sont également de la partie, mais pour avoir droit aux inédites roues arrière directrices, il faudra passer par la case option.

L'ouverture des commandes est prévue pour le mois de novembre, les tarifs français n'étant pas connus. Mais avec une augmentation de la puissance et des équipements en nombre, les prix devraient subir une inflation logique. Actuellement, la gamme AMG GT débute à un peu plus de 132 000 €, hors malus, évidemment.