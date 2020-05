Mercedes arrête les versions "63 AMG" sur les Classe E coupé et cabriolet

Mercedes est en perpétuelle réévaluation de ses nombreux modèles : certains apparaissent, d'autres disparaissent. Et si le V8 4.0 biturbo AMG se retrouve aujourd'hui sur la quasi totalité des SUV à partir du GLC, ce n'est pas le cas pour la Classe E. Restylée cette année, l'une des plus anciennes Mercedes avec la Classe C dispose toujours de quatre versions : berline, break, coupé et cabriolet.

Ces deux dernières, qui sont plus axées sur le plaisir, n'auront pourtant pas droit au V8. Selon Motor1 US, le constructeur allemand a décidé de ne plus intégrer les variantes 63 AMG au catalogue des coupé et cabriolet, car elles n'en ont tout simplement "plus besoin".

Un choix curieux compte tenu de leur placement moins "familial" que la berline et le break, mais pour Mercedes, le six cyindres de 435 ch est suffisant et adapté à ce segment. Mercedes laisse donc Audi et BMW s'affronter avec des autos comme la RS7 et la M8.